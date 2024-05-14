От такого количества плодов провиснут ветви яблони: в мае внесите это удобрение – рекордный урожай обеспечен

14:19, 14 май 2024

Май — не только месяц цветения садов, но и время для заботы о будущем урожае. Подкормка яблонь в этот период — залог крепкого иммунитета и щедрых плодов.

Специалист канала «Твоя Дача» Василий делится секретами, которые помогут вашей яблоне раскрыть весь свой потенциал.

Комплексный обед для богатырского здоровья

Зола — дар природы для пышного цветения

В мае яблоня, словно атлет перед соревнованиями, нуждается в подкормке, богатой азотом, калием и фосфором. Нитроаммофоска — отличный выбор для щедрого «обеда». Для молодых деревьев достаточно 25 г удобрения на 1 м² приствольного круга. После внесения подкормки обильно полейте яблоню, утоляя ее жажду питательных веществ.

Зола — еще один кладезь микроэлементов, способный сотворить чудо с вашей яблоней. 100 г этого природного удобрения, рассыпанного вокруг молодого дерева, станут катализатором пышного цветения и залогом будущего урожая.

Взрослому дереву — взрослый аппетит

Взрослые яблони, подобно опытным марафонцам, требуют больше «энергии». Для них дозировку нитроаммофоски увеличивают до 40 г на 1 м², а древесной золы — до 300 г на дерево.

Погода — союзник в садовом деле

Помните: подкормка — это не волшебство, а часть комплексного ухода. Выбирайте для этого ясную, безветренную погоду, чтобы все питательные вещества добрались до цели.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru