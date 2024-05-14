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Этот исконно русский продукт возьмет холестерин под контроль: натуральный статин растет везде, но его мало кто употребляет

Этот исконно русский продукт возьмет холестерин под контроль: натуральный статин растет везде, но его мало кто употребляет

14:29, 14 май 2024

Холестерин — коварный враг, подкрадывающийся к нам незаметно. Его «атаки» в виде холестериновых бляшек на стенках сосудов грозят сужением просвета артерий, а в худшем случае — их полной закупоркой.

В борьбе с этой угрозой нам на помощь приходит не только лекарственная артиллерия в виде статинов, но и дары природы. Одним из таких «природных статинов» являются вешенки — грибы, давно полюбившиеся на русских кухнях.

Грибная сила против холестерина

Как утверждает врач Сергей Агапкин, вешенки содержат ловастатин — вещество, схожее по действию со статинами. Оно «укрощает» холестерин, снижая его синтез в печени и тем самым очищая нашу кровь.

Ловастатин — это не единственный «козырь» вешенок. Они также богаты ниацином (витамином В3), который заботится о здоровье наших глаз, помогая в профилактике глаукомы и катаракты.

Эти грибы не капризны и щедро одаривают урожаем. Их можно найти в лиственных лесах европейской части России, где они растут большими группами на пнях, сухостоях и стволах деревьев.

Данная статья носит информационный характер. Не стоит полагаться на продукты питания как на замену назначенному врачом лечению. Перед употреблением вешенок в качестве средства для снижения холестерина необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: холестерин вешенки грибы
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