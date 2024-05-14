Этот исконно русский продукт возьмет холестерин под контроль: натуральный статин растет везде, но его мало кто употребляет
14:29, 14 май 2024
Холестерин — коварный враг, подкрадывающийся к нам незаметно. Его «атаки» в виде холестериновых бляшек на стенках сосудов грозят сужением просвета артерий, а в худшем случае — их полной закупоркой.
В борьбе с этой угрозой нам на помощь приходит не только лекарственная артиллерия в виде статинов, но и дары природы. Одним из таких «природных статинов» являются вешенки — грибы, давно полюбившиеся на русских кухнях.
Грибная сила против холестерина
Как утверждает врач Сергей Агапкин, вешенки содержат ловастатин — вещество, схожее по действию со статинами. Оно «укрощает» холестерин, снижая его синтез в печени и тем самым очищая нашу кровь.
Ловастатин — это не единственный «козырь» вешенок. Они также богаты ниацином (витамином В3), который заботится о здоровье наших глаз, помогая в профилактике глаукомы и катаракты.
Эти грибы не капризны и щедро одаривают урожаем. Их можно найти в лиственных лесах европейской части России, где они растут большими группами на пнях, сухостоях и стволах деревьев.
Данная статья носит информационный характер. Не стоит полагаться на продукты питания как на замену назначенному врачом лечению. Перед употреблением вешенок в качестве средства для снижения холестерина необходимо проконсультироваться со специалистом.
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