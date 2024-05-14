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Кусты не выдержат такого обилия сахарных ягод: 7 советов по уходу за малиной – рекомендации агронома Давыдовой

Кусты не выдержат такого обилия сахарных ягод: 7 советов по уходу за малиной – рекомендации агронома Давыдовой

22:20, 14 май 2024

Малина – вкусная и полезная ягода, любимая как детьми, так и взрослыми. Однако, чтобы получить обильный урожай крупных, сладких ягод, нужно знать несколько простых секретов. Опытный агроном Ксения Давыдова делится 7 золотыми правилами ухода за малиной, которые помогут вам вырастить малиновый рай на своем участке.

1. Солнечный свет – залог сладких ягод

Малина – ягода солнцелюбивая. Помните об этом при выборе места для посадки. Отдавайте предпочтение хорошо освещенным участкам, где кусты будут получать достаточно солнечных лучей.

2. Поддержка и опора

Весной, пока побеги еще не окрепли, важно позаботиться об их поддержке. Подвяжите стебли малины к опоре, чтобы защитить молодые ростки от поломок под тяжестью ветра или дождя.

3. Проредите ряды – получите больше ягод

Не бойтесь прореживать малинник! В конце мая – начале июня, пока еще не созрели ягоды, проведите прореживание кустов. Удалите слабые, поврежденные и старые стебли, оставив на каждом кусте 2-3 самых крепких молодых побега. Это позволит растению направить силы на формирование крупных и сладких ягод.

4. Перегной – радость для малины

До конца весны побалуйте каждый кустик малины ведром перегноя. Это не только обогатит почву питательными веществами, но и поможет ей дольше сохранять влагу, что особенно важно в засушливый период.

5. Секрет активного роста

В июле, когда кусты малины уже активно плодоносят, не забудьте провести пинцировку. Срежьте верхушки побегов на 10-15 см. Эта простая процедура стимулирует рост боковых побегов, на которых завяжутся новые ягоды, обеспечив вам более обильный урожай.

6. Осенняя подкормка – залог будущего урожая

С наступлением осени позаботьтесь о закладке основы для будущего урожая. Проведите обильную подкормку малины перегноем, добавив в него ½ стакана суперфосфата. Это обеспечит растения питательными веществами, необходимыми для успешной зимовки и закладки цветочных почек.

7. Выбирайте местные сорта – делайте ставку на здоровье

При выборе саженцев малины отдавайте предпочтение сортам, районированным для вашего региона. Такие растения лучше адаптированы к местным климатическим условиям и обладают более устойчивым иммунитетом к болезням и вредителям.

Помните: посадочный материал должен быть здоровым и крепким. Выбирайте саженцы с неповрежденной корневой системой и без видимых признаков заболеваний.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы малина
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