Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа

22:29, 14 май 2024

С наступлением теплых весенних деньков жизнь пробуждается не только в садах и огородах, но и в среде вредителей, которые ежегодно угрожают садоводческим хозяйствам. Особую тревогу вызывает сохранность одной из основных культур для многих дачников – капусты, которая может пострадать от губительных повреждений, причиняемых прожорливыми насекомыми.

Опытные садоводы хорошо знают, что потери капустных кочанов от нашествия вредителей могут быть катастрофическими. Эти незваные гости не только объедают верхние листья, но и устраивают целые гнезда прямо внутри кочанов, нанося непоправимый ущерб будущему урожаю.

Однако не стоит опускать руки – есть действенное и недорогое решение этой проблемы. Эксперты популярного канала «Наша дача», посвященного дачному хозяйству, поделились рецептом простого, но эффективного средства для избавления от капустных вредителей.

Для его приготовления потребуется всего несколько доступных ингредиентов. В ведро воды необходимо добавить 3 столовые ложки кальцинированной соды и 20 граммов стружки хозяйственного мыла. Тщательно перемешайте полученный раствор для растворения действующих веществ.

Затем останется только равномерно полить этим «эликсиром» кочаны капусты и землю вокруг посадок. Это экологичное и безопасное для урожая средство демонстрирует высокую эффективность в борьбе с нежелательными насекомыми – они либо погибнут, либо вынуждены будут покинуть негостеприимное место обитания.

Автор: Алия Карачурина

Фото: metabud.by