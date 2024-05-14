Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа

Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа

22:29, 14 май 2024

С наступлением теплых весенних деньков жизнь пробуждается не только в садах и огородах, но и в среде вредителей, которые ежегодно угрожают садоводческим хозяйствам. Особую тревогу вызывает сохранность одной из основных культур для многих дачников – капусты, которая может пострадать от губительных повреждений, причиняемых прожорливыми насекомыми.

Опытные садоводы хорошо знают, что потери капустных кочанов от нашествия вредителей могут быть катастрофическими. Эти незваные гости не только объедают верхние листья, но и устраивают целые гнезда прямо внутри кочанов, нанося непоправимый ущерб будущему урожаю.

Однако не стоит опускать руки – есть действенное и недорогое решение этой проблемы. Эксперты популярного канала «Наша дача», посвященного дачному хозяйству, поделились рецептом простого, но эффективного средства для избавления от капустных вредителей.

Для его приготовления потребуется всего несколько доступных ингредиентов. В ведро воды необходимо добавить 3 столовые ложки кальцинированной соды и 20 граммов стружки хозяйственного мыла. Тщательно перемешайте полученный раствор для растворения действующих веществ.

Затем останется только равномерно полить этим «эликсиром» кочаны капусты и землю вокруг посадок. Это экологичное и безопасное для урожая средство демонстрирует высокую эффективность в борьбе с нежелательными насекомыми – они либо погибнут, либо вынуждены будут покинуть негостеприимное место обитания.

Вот как я высаживаю рассаду капусты: эти 4 компонента защитят от вредителей и зарядят на рост – нужно положить в каждую лунку

Читайте также:

Вот как я высаживаю рассаду капусты: эти 4 компонента защитят от вредителей и зарядят на рост – нужно положить в каждую лунку
Автор: Алия Карачурина
Фото: metabud.by
Теги: советы капуста вредители
Читайте также

Один белый порошок за копейки избавит капусту от вредителей раз и навсегда
Это интересно
Один белый порошок за копейки избавит капусту от вредителей раз и навсегда
На ведро нужно всего 1 ложку: в мае опрыскиваю этим дешевым средством малину – его страшатся слизни, гусеницы и долгоносики
Это интересно
На ведро нужно всего 1 ложку: в мае опрыскиваю этим дешевым средством малину – его страшатся слизни, гусеницы и долгоносики
Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов
Это интересно
Удивите соседей гигантской капустой: простой секрет подкормки из отходов
Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем
Это интересно
Слизни больше не проблема: Опрыскайте кочаны этим домашним средством и наслаждайтесь богатым урожаем


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok