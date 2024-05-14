Врач перечислила тревожные сигналы, указывающие на диабет: на них редко обращают внимания

22:36, 14 май 2024

Сахарный диабет – это не просто повышенная жажда и частое мочеиспускание. Это коварное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, одним из которых является нарушение зрения.

Диабет и зрение: невидимая угроза

Врач-офтальмолог Мандип Баджадж рассказывает о том, как диабет влияет на зрение и какие симптомы должны стать поводом для незамедлительного обращения к специалисту.

Многие люди не знают, что диабет – одна из главных причин потери зрения. При этом заболевании уровень сахара в крови (гликемия) постоянно повышен. Это негативно влияет на стенки кровеносных сосудов сетчатки глаза, делая их более проницаемыми. В результате жидкость из крови проникает в пространство внутри сетчатки, что приводит к ее отеку.

Симптомы диабетической ретинопатии:

Нечеткость зрения : зрение становится расплывчатым, туманным, сложно фокусироваться на предметах.

: зрение становится расплывчатым, туманным, сложно фокусироваться на предметах. Снижение контрастной чувствительности : становится трудно различать цвета и оттенки, особенно в сумерках или при плохом освещении.

: становится трудно различать цвета и оттенки, особенно в сумерках или при плохом освещении. "Мушки" перед глазами : появляются плавающие темные точки, пятна или линии.

: появляются плавающие темные точки, пятна или линии. Затруднения с чтением : буквы кажутся расплывчатыми, сливаются друг с другом.

: буквы кажутся расплывчатыми, сливаются друг с другом. Искажение зрения : прямые линии кажутся изогнутыми, предметы – больше или меньше, чем они есть на самом деле.

: прямые линии кажутся изогнутыми, предметы – больше или меньше, чем они есть на самом деле. Отечность вокруг глаз: веки отекают, становятся тяжелыми, красными.

Что делать, если у вас есть симптомы диабетической ретинопатии?

При появлении первых признаков нарушения зрения, необходимо как можно скорее обратиться к врачу-офтальмологу. Чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов сохранить зрение.

Профилактика диабетической ретинопатии

Контроль уровня сахара в крови : регулярно проверяйте уровень сахара в крови и следуйте рекомендациям врача по его контролю.

: регулярно проверяйте уровень сахара в крови и следуйте рекомендациям врача по его контролю. Регулярные осмотры у офтальмолога : людям с диабетом необходимо проходить осмотры у офтальмолога не реже 1 раза в год.

: людям с диабетом необходимо проходить осмотры у офтальмолога не реже 1 раза в год. Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения – все это поможет снизить риск развития диабетической ретинопатии.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru