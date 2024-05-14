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Врач перечислила тревожные сигналы, указывающие на диабет: на них редко обращают внимания

Врач перечислила тревожные сигналы, указывающие на диабет: на них редко обращают внимания

22:36, 14 май 2024

Сахарный диабет – это не просто повышенная жажда и частое мочеиспускание. Это коварное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, одним из которых является нарушение зрения.

Врач-офтальмолог Мандип Баджадж рассказывает о том, как диабет влияет на зрение и какие симптомы должны стать поводом для незамедлительного обращения к специалисту.

Диабет и зрение: невидимая угроза

Многие люди не знают, что диабет – одна из главных причин потери зрения. При этом заболевании уровень сахара в крови (гликемия) постоянно повышен. Это негативно влияет на стенки кровеносных сосудов сетчатки глаза, делая их более проницаемыми. В результате жидкость из крови проникает в пространство внутри сетчатки, что приводит к ее отеку.

Симптомы диабетической ретинопатии:

  • Нечеткость зрения: зрение становится расплывчатым, туманным, сложно фокусироваться на предметах.
  • Снижение контрастной чувствительности: становится трудно различать цвета и оттенки, особенно в сумерках или при плохом освещении.
  • "Мушки" перед глазами: появляются плавающие темные точки, пятна или линии.
  • Затруднения с чтением: буквы кажутся расплывчатыми, сливаются друг с другом.
  • Искажение зрения: прямые линии кажутся изогнутыми, предметы – больше или меньше, чем они есть на самом деле.
  • Отечность вокруг глаз: веки отекают, становятся тяжелыми, красными.

Что делать, если у вас есть симптомы диабетической ретинопатии?

При появлении первых признаков нарушения зрения, необходимо как можно скорее обратиться к врачу-офтальмологу. Чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов сохранить зрение.

Профилактика диабетической ретинопатии

  • Контроль уровня сахара в крови: регулярно проверяйте уровень сахара в крови и следуйте рекомендациям врача по его контролю.
  • Регулярные осмотры у офтальмолога: людям с диабетом необходимо проходить осмотры у офтальмолога не реже 1 раза в год.
  • Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения – все это поможет снизить риск развития диабетической ретинопатии.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье диабет
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