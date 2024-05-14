Врач перечислила тревожные сигналы, указывающие на диабет: на них редко обращают внимания
22:36, 14 май 2024
Сахарный диабет – это не просто повышенная жажда и частое мочеиспускание. Это коварное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, одним из которых является нарушение зрения.
Врач-офтальмолог Мандип Баджадж рассказывает о том, как диабет влияет на зрение и какие симптомы должны стать поводом для незамедлительного обращения к специалисту.
Диабет и зрение: невидимая угроза
Многие люди не знают, что диабет – одна из главных причин потери зрения. При этом заболевании уровень сахара в крови (гликемия) постоянно повышен. Это негативно влияет на стенки кровеносных сосудов сетчатки глаза, делая их более проницаемыми. В результате жидкость из крови проникает в пространство внутри сетчатки, что приводит к ее отеку.
Симптомы диабетической ретинопатии:
- Нечеткость зрения: зрение становится расплывчатым, туманным, сложно фокусироваться на предметах.
- Снижение контрастной чувствительности: становится трудно различать цвета и оттенки, особенно в сумерках или при плохом освещении.
- "Мушки" перед глазами: появляются плавающие темные точки, пятна или линии.
- Затруднения с чтением: буквы кажутся расплывчатыми, сливаются друг с другом.
- Искажение зрения: прямые линии кажутся изогнутыми, предметы – больше или меньше, чем они есть на самом деле.
- Отечность вокруг глаз: веки отекают, становятся тяжелыми, красными.
Что делать, если у вас есть симптомы диабетической ретинопатии?
При появлении первых признаков нарушения зрения, необходимо как можно скорее обратиться к врачу-офтальмологу. Чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем больше шансов сохранить зрение.
Профилактика диабетической ретинопатии
- Контроль уровня сахара в крови: регулярно проверяйте уровень сахара в крови и следуйте рекомендациям врача по его контролю.
- Регулярные осмотры у офтальмолога: людям с диабетом необходимо проходить осмотры у офтальмолога не реже 1 раза в год.
- Здоровый образ жизни: правильное питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения – все это поможет снизить риск развития диабетической ретинопатии.
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