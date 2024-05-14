Чтобы избежать укусов и последствий: правильное использование и нанесение средств от комаров – действенные советы врача-аллерголога Быкова

22:47, 14 май 2024

Предстоящее лето открывает сезон атак надоедливых насекомых-кровососов. Спастись от комариных укусов помогают химические репелленты и фумигаторы. Однако при использовании этих средств защиты следует соблюдать определенные правила, чтобы не нанести вред здоровью.

В первую очередь, крайне важно не допускать попадания репеллентов на лицо, особенно в зону вокруг глаз. Подобные препараты обладают токсичными свойствами, способными спровоцировать аллергическую реакцию. Кроме того, их ни в коем случае нельзя наносить на открытые раны, порезы и слизистые оболочки.

Игнорирование этих простых рекомендаций чревато неприятными последствиями.

«У некоторых людей укусы комаров могут вызывать серьезные аллергические проявления — от легкого отека и крапивницы до опасного для жизни анафилактического шока», — предупреждает врач-аллерголог Сергей Быков.

Комары представляют угрозу не только своими ядовитыми инъекциями. Эти кровососущие насекомые способны переносить и распространять такие опасные заболевания, как туляремия и дирофиляриоз. Поэтому игнорировать защиту от комаров ни в коем случае нельзя.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru