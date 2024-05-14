Кусты помидоров окучиваю исключительно в это время: опытные огородники посоветовали ключевой ориентир – считать ничего не придется

23:03, 14 май 2024

Одним из ключевых факторов для обеспечения здорового роста и развития томатов является своевременное окучивание рассады. Эта важная процедура способствует формированию полноценной корневой системы, что, в свою очередь, позволяет растениям получать достаточное количество питательных веществ и влаги из почвы.

Опытные садоводы из популярного телеграм-канала «Секреты садовода» делятся ценным советом, который поможет определить идеальное время для окучивания рассады томатов без необходимости вести сложные подсчеты или использовать другие хитрости. Главным индикатором служит появление новообразований на стеблях растений. Как только вы заметите эти признаки, следует незамедлительно приступить к процессу окучивания.

Процесс окучивания должен проводиться с осторожностью и вниманием. Важно аккуратно обращаться с растениями, не повреждая их нежные стебли или листья. Не следует также экономить на количестве грунта, используемого для окучивания. Чем больше корневая система будет засыпана почвой, тем лучше она сможет развиваться и укрепляться.

Автор: Алия Карачурина