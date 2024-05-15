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Надоедливый пырей больше не растет на моем участке: Боролась с сорняком годами, пока не узнала секрет его полной ликвидации — земля чистая и плодородная

Надоедливый пырей больше не растет на моем участке: Боролась с сорняком годами, пока не узнала секрет его полной ликвидации — земля чистая и плодородная

09:29, 15 май 2024

Пырей - это злостный сорняк, который доставляет множество хлопот садоводам и огородникам. Его корневая система настолько живучая и стойкая, что кажется, будто борьба с этим растением обречена на провал. Однако специалисты утверждают, что существуют эффективные методы, позволяющие окончательно расправиться с этим бессмертным врагом.

Благодаря способности размножаться не только семенами, но и делением корневищ, пырей распространяется с угрожающей скоростью. Бессмысленно пытаться уничтожить его, раздробив корни лопатой – это лишь ускорит его распространение. Химические гербициды также малоэффективны против этого сорняка из-за его впечатляющей устойчивости.

Специалисты телеграм-канала "Дачный агроном" рекомендуют прибегнуть к более экологичным и безопасным методам борьбы с пыреем. Один из них - накрыть зараженный участок картоном, старым ковром или специальным материалом, лишив сорняк доступа к свету и воздуху. Постепенно это приведет к его отмиранию.

Другим действенным способом является высадка сидератов, таких как гречиха и рожь. Эти культуры, засеянные на проблемном участке, со временем полностью подавят рост пырея и поглотят его корневую систему.

В случае серьезного распространения сорняка, когда он охватил обширную территорию, стоит на сезон отказаться от высадки культурных растений. Вместо этого следует регулярно скашивать всю растительность. К следующей весне грядки можно будет разбить заново – к тому времени пырей значительно ослабнет.

Справка: Пырей - многолетнее сорное растение семейства злаковых, предпочитающее плодородные почвы со слабокислой реакцией. Оно распространено по всей территории России, за исключением высокогорных и пустынных регионов.

Пырей ползучий: лечебные свойства

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы пырей
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