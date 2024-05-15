Ни в коем случае не выбрасываю: опытные огородники бережно берегут этот сорняк – полезная кулинарная добавка

09:37, 15 май 2024

Весна в самом разгаре, и дачные участки постепенно пробуждаются от зимнего сна. Однако вместе с распускающимися цветами и зеленью оживает и коварный враг любого садовода — сорняки.

Одним из самых распространенных незваных гостей является лебеда. Неприметный, на первый взгляд, этот «сорняк» на самом деле таит в себе множество сюрпризов.

Лебеда: не просто сорняк, а ценный дар природы

На территории России встречается около 30 видов лебеды, но одним из самых распространенных является лебеда раскидистая. Это неприхотливое растение можно встретить практически повсеместно: на берегах рек, пустырях, обочинах дорог и, конечно же, на дачных участках.

Но не стоит недооценивать лебеду! Как утверждает агроном Нелли Гуляева, этот «сорняк» — настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. В его состав входят витамины С и К, β-каротин, фолиевая кислота, а также цинк, калий, магний и железо.

Вкусно и полезно: рецепты с лебедой

Опытные хозяйки давно оценили лебеду по достоинству и активно используют ее в кулинарии. Свежие листья лебеды можно добавлять в салаты, где они прекрасно сочетаются с томатами, огурцами и зеленым луком.

Не менее вкусной получается начинка для пирога из лебеды с яйцом. А для любителей необычных вкусов лебеду можно засушить и добавлять в чай.

Семена лебеды также не стоит выбрасывать. Из них можно приготовить оригинальную яичницу или омлет.

Борьба с лебедой: эффективные методы

Но лебеда может не только украшать стол, но и доставлять проблемы дачникам. Если площадь, заросшая лебедой, велика, то эксперты рекомендуют временно отказаться от посадки культурных растений на этом участке.

Вместо этого следует регулярно выкашивать траву, а следующей весной разбить постоянные грядки. Эти меры помогут вам эффективно и надолго избавиться от сорняка.

Автор: Алия Карачурина