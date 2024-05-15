Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Так ли полезна квашеная капуста — мнение диетолога Журавлевой

Так ли полезна квашеная капуста — мнение диетолога Журавлевой

09:42, 15 май 2024

Квашеная капуста — продукт, знакомый нам с детства. Бабушки хвалили ее за пользу, а диетологи рекомендовали при различных заболеваниях. Но так ли безобидна эта хрустящая закуска? Давайте разберемся вместе с экспертом.

Витаминная бомба

Секрет пользы квашеной капусты — в богатом витаминном и минеральном составе. Она содержит фосфор, железо, витамины С, К, В4, Е, В9 и В6. Благодаря уникальному процессу ферментации, в капусте образуются пробиотики, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

«Исследования доказали, что ферментированные продукты, к которым относится квашеная капуста, обладают противоопухолевым эффектом, предотвращая мутации клеток», — отмечает диетолог Полина Журавлева.

Но не все так радужно

Нельзя забывать и о потенциальных минусах квашеной капусты. Из-за высокого содержания соли она противопоказана людям с гипертонией, заболеваниями почек и другими проблемами со здоровьем. Употребление этого продукта может привести к отекам, скачкам давления и даже развитию мочекаменной болезни.

Помимо этого, квашеная капуста увеличивает кислотность желудочного сока, что чревато вздутием живота и повышением риска почечной недостаточности.

Золотая середина

Важно понимать, что квашеная капуста — это не панацея от всех болезней. Она может быть полезным дополнением к сбалансированному рациону, но не стоит злоупотреблять ей.

«Рекомендуемая суточная норма квашеной капусты составляет не более 100-150 граммов», — советует Полина Журавлева.

Сезон пользы

Стоит отметить, что полезные свойства квашеной капусты сохраняются на протяжении 10 месяцев. Это значит, что лакомиться ей можно практически круглый год, радуя себя хрустящим витаминным источником.

Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа

Читайте также:

Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье капуста
Читайте также

Онколог раскрыл секрет: назван продукт для долголетия
Это интересно
Онколог раскрыл секрет: назван продукт для долголетия
Овощ, который спасет от рака: секреты цветной капусты
Это интересно
Овощ, который спасет от рака: секреты цветной капусты
Кочаны вырастут крупнее баскетбольного мяча: при высадке капусты добавьте в каждую лунку это — лучшая весенняя подкормка найдена
Это интересно
Кочаны вырастут крупнее баскетбольного мяча: при высадке капусты добавьте в каждую лунку это — лучшая весенняя подкормка найдена
Самая раннеспелая и сочная капуста: урожай попрет уже в июле
Это интересно
Самая раннеспелая и сочная капуста: урожай попрет уже в июле


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok