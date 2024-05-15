Так ли полезна квашеная капуста — мнение диетолога Журавлевой

09:42, 15 май 2024

Квашеная капуста — продукт, знакомый нам с детства. Бабушки хвалили ее за пользу, а диетологи рекомендовали при различных заболеваниях. Но так ли безобидна эта хрустящая закуска? Давайте разберемся вместе с экспертом.

Витаминная бомба

Секрет пользы квашеной капусты — в богатом витаминном и минеральном составе. Она содержит фосфор, железо, витамины С, К, В4, Е, В9 и В6. Благодаря уникальному процессу ферментации, в капусте образуются пробиотики, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

«Исследования доказали, что ферментированные продукты, к которым относится квашеная капуста, обладают противоопухолевым эффектом, предотвращая мутации клеток», — отмечает диетолог Полина Журавлева.

Но не все так радужно

Нельзя забывать и о потенциальных минусах квашеной капусты. Из-за высокого содержания соли она противопоказана людям с гипертонией, заболеваниями почек и другими проблемами со здоровьем. Употребление этого продукта может привести к отекам, скачкам давления и даже развитию мочекаменной болезни.

Помимо этого, квашеная капуста увеличивает кислотность желудочного сока, что чревато вздутием живота и повышением риска почечной недостаточности.

Золотая середина

Важно понимать, что квашеная капуста — это не панацея от всех болезней. Она может быть полезным дополнением к сбалансированному рациону, но не стоит злоупотреблять ей.

«Рекомендуемая суточная норма квашеной капусты составляет не более 100-150 граммов», — советует Полина Журавлева.

Сезон пользы

Стоит отметить, что полезные свойства квашеной капусты сохраняются на протяжении 10 месяцев. Это значит, что лакомиться ей можно практически круглый год, радуя себя хрустящим витаминным источником.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru