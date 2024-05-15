Съедайте с утра по 5 штук: недорогой продукт снижающий уровень холестерина – бляшки разлетятся на молекулы

09:48, 15 май 2024

Рост уровня «плохого» холестерина — бич современного общества. Нездоровый образ жизни и неправильное питание способствуют отложению этого жироподобного вещества на стенках артерий, формируя атеросклеротические бляшки. Со временем они сужают просвет сосудов, препятствуя нормальному кровоснабжению жизненно важных органов, включая сердце и мозг. Согласно медицинской статистике, высокий холестерин увеличивает риск смертельных сердечно-сосудистых заболеваний на 30-60%.

Однако есть хорошие новости для тех, кто стремится контролировать этот опасный фактор. Врач Дарья Гапионок делится простым, но эффективным способом профилактики холестериновых отложений — употреблением грецких орехов. По ее словам, ежедневная порция из пяти орехов натощак может значительно снизить вероятность повышения уровня холестерина.

Секрет кроется в богатом антиоксидантном составе этого ореха. Грецкие орехи изобилуют витамином Е и полифенолами — мощными соединениями, предотвращающими окислительное повреждение так называемого «плохого» холестерина после приема пищи. Научные исследования подтверждают способность грецкого ореха защищать организм от вредного воздействия избыточного холестерина.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru