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Надоедливая мошкара больше не будет лезть в глаза: используйте это недорогое средство — комары и другие кровососы и близко не подлетят

Надоедливая мошкара больше не будет лезть в глаза: используйте это недорогое средство — комары и другие кровососы и близко не подлетят

10:31, 15 май 2024

Комары не только причиняют дискомфорт своими укусами, но также могут являться переносчиками опасных заболеваний. Эти кровососущие насекомые способны распространять арбовирусные инфекции, такие как лихорадка Западного Нила, Японский и Калифорнийский энцефалит, а также энцефаломиелит. Кроме того, они являются переносчиками паразитарных болезней, включая малярию и дирофилляриоз. Таким образом, защита от комаров – не просто вопрос комфорта, но и предосторожность для сохранения здоровья.

Многие коммерческие средства против комаров могут быть дорогостоящими и содержать вредные химические вещества, что особенно нежелательно при использовании в присутствии детей. Анна Ковалёва, автор популярного Дзен-канала «Хозяйка уюта», предлагает простой и безопасный рецепт домашнего репеллента, который поможет избавиться от назойливых насекомых как в помещении, так и на открытом воздухе.

Вам понадобится емкость объемом не менее 100 мл, например, обычная стеклянная банка. В нее следует поместить 25 соцветий гвоздики и залить 100 мл горячей воды. Дайте раствору полностью остыть, после чего удалите соцветия. Затем добавьте 2 столовые ложки муравьиного спирта, который можно приобрести в любой аптеке. Тщательно перемешайте смесь и перелейте ее в бутылочку с распылителем для удобства применения.

Это домашнее средство не только эффективно отпугивает комаров и мошек, но и абсолютно безопасно для использования. Его можно наносить на кожу и одежду, не опасаясь появления следов или пятен. Действие репеллента на коже сохраняется в течение не менее 3 часов, а в помещениях и на мебели – до суток.

Чтобы избежать укусов и последствий: правильное использование и нанесение средств от комаров – действенные советы врача-аллерголога Быкова

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Чтобы избежать укусов и последствий: правильное использование и нанесение средств от комаров – действенные советы врача-аллерголога Быкова
Автор: Алия Карачурина
Фото: news.com.au
Теги: советы комары
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