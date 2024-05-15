В период цветения перцев мудрые дачники делают это: после этого собирают богатый урожай — никаких подкормок не нужно

10:40, 15 май 2024

Секреты обильного урожая перца не ограничиваются выбором сорта. Погодные условия, удобрения и проверенные методы опытных садоводов играют ключевую роль в успешном выращивании этой культуры. Одним из таких приемов является удаление коронного цветка на ранней стадии развития растения.

Что такоеи почему его необходимо удалять? Коронным называется первый цветок, образующийся в развилке стебля после высадки перца в открытый грунт или теплицу. Он единственный и легко узнаваем среди остальных бутонов. Опытные садоводы рекомендуют удалять этот цветок, поскольку его сохранение может негативно повлиять на урожайность.

По словам дачницы со стажем Виктории Радзевской, удаление коронного цветка перца можно осуществлять вручную, без дополнительной обработки поврежденного участка. Главное – провести эту процедуру до образования завязи. "Коронный цветок появляется на ранней стадии развития, когда растение еще не набрало достаточно сил, - поясняет Виктория. - Если оставить его, начнет формироваться плод, который будет потреблять питательные вещества из почвы, замедляя рост и развитие самого растения".

Через несколько дней после удаления коронного цветка перец начнет активно наращивать зеленую массу и корневую систему, что приведет к укреплению и оздоровлению растения. В дальнейшем на нем образуется множество новых бутонов, обеспечивающих хороший урожай. Таким нехитрым способом опытные садоводы стимулируют более продуктивное плодоношение этой популярной овощной культуры.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru