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Перья чеснока тут же перестанут желтеть: эта хитрость дачников поможет спасти озимые растения после возвратных заморозков

Перья чеснока тут же перестанут желтеть: эта хитрость дачников поможет спасти озимые растения после возвратных заморозков

10:47, 15 май 2024

Недавние майские заморозки омрачили настроение многих садоводов, ведь они коснулись не только нежных ягод, плодовых деревьев и кустарников, но и озимого чеснока. Резкое похолодание вызвало пожелтение перьев растения, но не стоит отчаиваться — ситуацию можно исправить.

Первым шагом к спасению чеснока станет его подкормка. Из-за заморозков он перестает усваивать питательные вещества из почвы, поэтому ему требуется помощь. В этот период ему особенно необходимы фосфор, азот, бор, магний и калий.

Опытный садовод Виктория Радзевская на своем канале делится советами по восстановлению чеснока. Она рекомендует использовать комплексные удобрения, такие как борофоска, аммофоска или нитроаммофоска.
«Через пять дней после первой подкормки я планирую опрыскать чеснок раствором монофосфата калия», — говорит Виктория. «Для его приготовления я развожу 1 грамм порошка в 1 литре воды. Такой раствор быстро усваивается через листья и дает растениям силы».

Еще одним эффективным средством станет сульфат магния, который следует внести через пять дней после монофосфата калия.

«Комплексная подкормка поможет чесноку не только восстановиться после стресса, вызванного заморозками, но и обеспечит его активный рост и развитие», — уверена Виктория Радзевская.

Важно: Возвратные заморозки — к сожалению, обычное явление для весны и осени во многих регионах. Поэтому садоводам стоит быть готовыми к подобным капризам погоды и заранее иметь под рукой необходимые средства защиты и подкормки.

Совет: Для более точной информации о сроках и дозировках подкормок, а также с учетом особенностей вашего региона, рекомендуется обратиться к опытным садоводам или в специализированные магазины.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: чеснок подкормка
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