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Ягод будет больше, чем листьев: в мае подкармливаю крыжовник этим порошком — моментальная эффективность

Ягод будет больше, чем листьев: в мае подкармливаю крыжовник этим порошком — моментальная эффективность

10:58, 15 май 2024

Своевременное внесение золы является залогом пышного цветения и обильного плодоношения крыжовника. Благодаря высокому содержанию фосфора, калия, магния, бора, марганца и других микроэлементов, это натуральное удобрение обеспечивает кустарнику оптимальные условия для роста и развития. Опытный садовод Виктория Радзевская рекомендует вносить золу в мае, когда растение еще не образовало завязи, но уже готово усваивать питательные вещества.

Процесс внесения золы прост и не требует особых усилий. Садоводы могут рассыпать сухое удобрение вокруг кустарника, рассчитав норму около 2-3 кг на квадратный метр почвы. После внесения золы крыжовник необходимо полить теплой водой, чтобы питательные вещества лучше усваивались корневой системой.

Альтернативным способом является приготовление золяного раствора: 1 литр золы следует развести в 10 литрах теплой воды, тщательно перемешать и использовать для подкормки кустарника вечером или утром.

Такая обработка спасёт крыжовник от белого налёта: опрыскайте кусты весной этим раствором

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: крыжовник подкормка
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