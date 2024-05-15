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В мае опрыскиваю кусты роз от тли только этим: достаточно одной ложки на ведро – вредители исчезают в момент

В мае опрыскиваю кусты роз от тли только этим: достаточно одной ложки на ведро – вредители исчезают в момент

22:29, 15 май 2024

Садоводы и владельцы дачных участков стремятся создать на своих владениях праздничную атмосферу, высаживая живописные кусты роз. Эти благородные цветы, без сомнения, придают саду неповторимое очарование и делают его поистине уникальным. Однако в летний период розы подвергаются атакам со стороны коварной тли, которая способна нанести существенный вред растениям.

Присутствие тли на розовых кустах можно распознать по характерным признакам. Листья, ветви и бутоны покрываются белесым налетом, напоминающим пыль. Более того, бутоны могут засыхать и опадать, так и не успев распуститься, лишая сад своей красоты. При тщательном осмотре можно обнаружить скопления мелких насекомых, похожих на жучков, — это и есть злополучная тля.

Помимо налета, признаками поражения кустов розы тлей являются скручивание и опадение бутонов, а также иссыхание листьев, усеянных мелкими отверстиями. Обнаружив такие тревожные симптомы, садоводам следует незамедлительно приступить к борьбе с вредителями, чтобы не допустить дальнейшего распространения тли и гибели растений.

Специалисты популярного блога «СодаСовет» поделились проверенным и эффективным способом защиты роз от тли при помощи обычной пищевой соды. Этот доступный и безопасный метод позволит избавиться от нежеланных гостей без применения токсичных химикатов.

Для приготовления раствора необходимо растворить столовую ложку соды в горячей воде, добавить четвертинку измельченного куска хозяйственного мыла и тщательно перемешать. Полученный концентрат следует развести в ведре холодной воды. Важно обильно опрыскать розовые кусты приготовленным средством, создав на растениях защитную пленку, которая поспособствует уничтожению тли.

Ни один муравей не посягнет на ваши розы: этот простой раствор поможет защитить «королеву цветов» от вредителя

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Автор: Алия Карачурина
Теги: розы тля
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