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Томаты завяжут максимум плодов: обязательно положите эту смесь в лунки при высадке рассады в открытый грунт — источник незаменимых элементов

Томаты завяжут максимум плодов: обязательно положите эту смесь в лунки при высадке рассады в открытый грунт — источник незаменимых элементов

22:38, 15 май 2024

Выращивание помидоров - дело непростое, требующее определенных знаний и усилий. Успех во многом зависит от правильного питания растений на разных стадиях их роста. В этой статье мы раскроем секреты эффективной подкормки помидоров при посадке рассады с использованием доступных натуральных компонентов.

Костная мука - источник жизненно важных элементов

В основе питательного комплекса лежит костная мука - ценный природный продукт, богатый фосфором, кальцием и целым рядом других полезных макро- и микроэлементов. Фосфор играет ключевую роль в развитии корневой системы, стимулируя ее рост и укрепление. Кальций укрепляет стенки клеток и обеспечивает прочность стеблей и плодов. Калий, азот, магний, цинк - все эти вещества постепенно высвобождаются в почву в течение 2-4 месяцев, обеспечивая помидоры сбалансированным питанием на протяжении всего вегетационного периода. Для приготовления смеси понадобится около 1 кг костной муки.

Зола активизирует жизненные процессы

Следующим важным компонентом является обычная древесная зола. Богатая калием, фосфором и многими микроэлементами, она оказывает стимулирующее воздействие на рост корней и надземной части томатов. Зола усиливает фотосинтетическую активность сразу после посадки рассады, обеспечивая растениям энергетический импульс для активного развития. В смесь рекомендуется добавить около 500 г золы.

Зеленое удобрение для урожайности

Завершающим штрихом в питательном комплексе станет измельченная крапива или одуванчики. Эта свежая зелень быстро разлагается в почве, насыщая ее органическим веществом - гумусом и высвобождая необходимые макро- и микроэлементы. Количество зеленого удобрения определяется на глаз - его должно быть достаточно для рассадных лунок.

Приготовление и применение смеси

Для приготовления полезной подкормки все компоненты тщательно перемешиваются в ведре или другой емкости. Затем по 2-3 столовые ложки готовой смеси вносятся в каждую лунку для рассады и аккуратно перемешиваются с почвой. Это обеспечит молодым растениям томатов мощный заряд жизненной силы и питательных веществ, необходимых для пышного цветения и богатого урожая ароматных плодов.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: советы помидоры
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