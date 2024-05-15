Стакан под куст — и урожай огурцов умножается на два: готовим белую «болтушку» за минуту и поливаем сразу после высадки

22:43, 15 май 2024

Опытные огородники знают, что огурцы — настоящие любители «подкормок». И чем их «угощать», как не простыми, но эффективными домашними средствами? Сегодня делимся рецептом питательной «болтушки» от Ксении Давыдовой, агронома и опытного дачника.

Своевременная подкормка поможет молодым кустам набраться сил и активно пуститься в рост. Благодаря этому обеспечивается ранний, богатый и очень вкусный урожай огурцов. Для приготовления подкормки потребуется всего несколько компонентов: в 10 литрах теплой воды размешивают 5 граммов сухих дрожжей, 1 столовую ложку сахара и полстакана кефира. Полученный раствор следует оставить в теплом месте на некоторое время, после чего вносить под корень огуречных кустов.

На каждое растение достаточно вылить от 300 до 500 мл питательной смеси. Важно производить подкормку по влажной почве. Также рекомендуется опрыскать листву огурцов оставшимся раствором. Отметим, что описанная «болтушка» подходит не только для огурцов, но и для роз, пионов, томатов и некоторых других культур. Ее можно вносить в грунт несколько раз за сезон для поддержания растений.

Напомним, что высаживать огурцы в открытый грунт следует после того, как почва прогреется до 10-12 градусов тепла. При этом температура воздуха ночью не должна опускаться ниже 10, а днем — подниматься выше 16 градусов. Соблюдение этих правил поможет обеспечить комфортные условия для развития огуречной рассады.

Автор: Алия Карачурина

Фото: канал ogorodkanal