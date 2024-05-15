Камни растворятся, песок вымоется: уролог назвал лучший напиток для здоровья мочевого и желчного пузырей — поможет избежать операции

22:50, 15 май 2024

Специалисты утверждают, что лимонный сок представляет собой идеальный напиток для тех, кто стремится сохранить здоровье мочевыделительной системы и желчного пузыря. Благодаря своим уникальным свойствам, он способен растворять образовавшиеся камни и снижать уровень холестерина в крови. Не менее полезными считаются и другие цитрусовые, такие как лайм и апельсин, которые также обладают целебными качествами.

«Лимоны, лаймы и апельсины являются превосходными источниками цитрата, который делает мочу менее кислой. Камни из мочевой кислоты формируются и растут в кислой среде, а цитрусовые помогают растворять эти камни. Однако следует помнить, что лимонный сок необходимо разбавлять водой перед употреблением».

В интервью для портала «Роскачество» Павел Карлов, хирург-уролог высшей категории, пояснил:

Результаты исследования, проведенного в нефрологическом отделении больницы Папа Джованни XXIII в Бергамо, Италия, подтверждают, что добавление лимонного сока в стандартную диету при мочекаменной болезни предотвращает повторное образование камней и обострение заболевания. Этот простой, но эффективный метод может существенно облегчить состояние пациентов и снизить риск осложнений.

Отметим, что информация носит ознакомительный характер. Перед внесением каких-либо существенных изменений в диету следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом для получения индивидуальных рекомендаций.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru