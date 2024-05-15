Камни растворятся, песок вымоется: уролог назвал лучший напиток для здоровья мочевого и желчного пузырей — поможет избежать операции
22:50, 15 май 2024
Специалисты утверждают, что лимонный сок представляет собой идеальный напиток для тех, кто стремится сохранить здоровье мочевыделительной системы и желчного пузыря. Благодаря своим уникальным свойствам, он способен растворять образовавшиеся камни и снижать уровень холестерина в крови. Не менее полезными считаются и другие цитрусовые, такие как лайм и апельсин, которые также обладают целебными качествами.
В интервью для портала «Роскачество» Павел Карлов, хирург-уролог высшей категории, пояснил:
Результаты исследования, проведенного в нефрологическом отделении больницы Папа Джованни XXIII в Бергамо, Италия, подтверждают, что добавление лимонного сока в стандартную диету при мочекаменной болезни предотвращает повторное образование камней и обострение заболевания. Этот простой, но эффективный метод может существенно облегчить состояние пациентов и снизить риск осложнений.
Отметим, что информация носит ознакомительный характер. Перед внесением каких-либо существенных изменений в диету следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом для получения индивидуальных рекомендаций.
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