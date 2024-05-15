Очистит сосуды и снизит давление: доктор Чернявская назвала лучший овощ для спасения от гипертонии — кладезь здоровья

22:54, 15 май 2024

Гипертония, коварный враг нашего здоровья, таит в себе угрозу инсульта и ишемической болезни сердца. Не стоит недооценивать опасность этого недуга, поэтому так важно держать под контролем показатели артериального давления.

К счастью, на помощь в борьбе с гипертонией приходит не только аптечка, но и сама природа. Врач-диетолог Наталия Чернявская рекомендует добавить в рацион каждого гипертоника капусту.

Этот неприхотливый овощ, будь то белокочанная, брокколи или брюссельская, обладает уникальным составом, благотворно влияющим на сердечно-сосудистую систему. Калий, магний, кальций, витамин С, клетчатка и растительный белок – вот лишь некоторые из ценных веществ, щедро одаривающих наш организм.

Регулярное употребление капусты – это не просто вкусный гарнир, но и действенная профилактика гипертонии. Она очищает сосуды, нормализуя давление, тем самым снижая риски развития грозных осложнений.

Важно! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Не стоит отменять назначенное врачом лечение и самовольно корректировать свой рацион. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы подобрать оптимальную схему оздоровления.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru