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Без всякой химии: Гусеницы, капустные мухи и слизни навсегда покинут ваш огород — поможет копеечное средство

Без всякой химии: Гусеницы, капустные мухи и слизни навсегда покинут ваш огород — поможет копеечное средство

22:59, 15 май 2024

В теплые весенние деньки садоводы и огородники с радостью приступают к работам на своих участках. Однако зачастую их ожидает неприятный сюрприз – нежные всходы капусты, столь любимые многими из нас, оказываются объектом повышенного внимания со стороны прожорливых гусениц, надоедливых капустных мух и других вредных насекомых. Успешный урожай этой полезной культуры может оказаться под угрозой, если вовремя не принять соответствующих мер.

По словам опытного агронома Ксении Давыдовой, в деле защиты растений великолепно справляется обычная поваренная соль.

Для создания эффективного природного инсектицида понадобятся всего два компонента: две столовые ложки соли и десять литров воды. Соль следует полностью растворить в воде, а затем тщательно обработать получившимся раствором каждую капустную головку при помощи опрыскивателя. Уже через пару часов после такой процедуры вы сможете оценить ее результат: вредоносные насекомые будут вынуждены навсегда покинуть ваши грядки.

Стоит отметить, что подобные биологические инсектициды требуют регулярного применения. Для поддержания эффективной защиты овощей рекомендуется повторять обработку каждые 10-14 дней в течение всего сезона.

Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа

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Вредители мрут сотнями: этим дармовым средством поливаю капусту – три ложки на ведро и от блошек, слизней и гусениц не останется и следа
Автор: Алия Карачурина
Фото: kellogggarden.com
Теги: советы вредители капуста
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