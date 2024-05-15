Названо лучшее время для посадки картофеля: все по лунному календарю

23:05, 15 май 2024

С наступлением весны огородники вновь задумываются о важнейшем сельскохозяйственном вопросе – когда лучше всего сажать картофель. Своевременная и правильная посадка этой культуры является залогом будущего богатого урожая. Многие огородники предпочитают руководствоваться старинными народными приметами, помогающими определить наиболее благоприятный период для посадки.

Одним из надежных природных индикаторов считается березовый лист. Когда распускающиеся листочки достигают длины 2-3 сантиметра, наступает подходящее время для высадки картофельных клубней в открытый грунт. Однако эксперты напоминают, что следует учитывать текущие погодные условия. При холодной весне лучше несколько отсрочить посадку, дождавшись потепления.

Немаловажную роль играют и фазы Луны, которым испокон веков придавалось большое значение в сельском хозяйстве. По мнению опытных огородников, наиболее благоприятный период для посадки картофеля в мае 2024 года приходится на дни с 19 по 31 число. При этом предпочтительнее провести эту операцию в убывающую лунную фазу, то есть после 24 мая.

Согласно народным поверьям, существуют и нежелательные дни для проведения посадочных работ. 15, 23, 28 и 29 мая считаются неблагоприятными. Картофель, посаженный в эти даты, вероятнее всего, даст скудный урожай и плохо сохранится в дальнейшем. Поэтому огородникам стоит внимательно изучить народный календарь и выбрать дни для посадки с особой тщательностью, чтобы обеспечить обильный и качественный урожай.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru