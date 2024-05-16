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Используйте живую мульчу: для людей, ценящих время необходимо проделать всего лишь одно действие

Используйте живую мульчу: для людей, ценящих время необходимо проделать всего лишь одно действие

10:23, 16 май 2024

Мульчирование – широко известный агротехнический прием, заключающийся в покрытии грунта вокруг растений слоем органических или неорганических материалов. Цель мульчирования – подавление роста сорняков, регулирование влажности и температуры почвы, а также постепенное обогащение грунта питательными веществами по мере разложения мульчи. Традиционно в качестве мульчи используются опилки, солома, кора, скошенная трава или специальные пленки.

Однако агрономы Тимирязевской академии предлагают нетрадиционный вид мульчирования, получивший название «зеленая мульча». Эта техника заключается в одновременном выращивании сидератов (растений, высеваемых для обогащения почвы) и основной культуры. Сидераты разрастаются, образуя живой, зеленый покров, защищающий грунт от пересыхания, эрозии и заглушающий рост сорняков.

По словам агронома Ксении Давыдовой, зеленая мульча особенно эффективна в осенний период. Высаженные сидераты быстро растут и формируют надежное зеленое укрытие, защищающее культурные растения в зимние месяцы. Весной же отросшие сидераты можно просто заделать в почву, обеспечив ее органическими удобрениями.

Живое мульчирование идеально подходит для клубничных и чесночных грядок, а также для многолетних декоративных культур, таких как гортензии, розы и пионы. Покров из сидератов не только улучшает состояние почвы, но и придает ухоженный, эстетичный вид приусадебному участку.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: сидераты советы
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