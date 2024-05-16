Так заряжать смартфон ни в коем случае нельзя : 2 действия, которые гробят аппарат — строгое предупреждение эксперта
10:31, 16 май 2024
Смартфоны давно стали незаменимыми помощниками в нашей жизни. С их помощью мы общаемся, работаем, развлекаемся. Но, как и любое электронное устройство, смартфон требует бережного отношения, особенно когда дело касается зарядки.
Сегодня мы поговорим о трех главных "нет", которые помогут продлить жизнь вашему гаджету и уберегут его от поломок.
Никогда не заряжайте телефон в машине от прикуривателя!
Многие автомобилисты, экономя время, заряжают свои смартфоны в пути. Но это очень опасно. Дело в том, что напряжение в бортовой сети машины нестабильно, а скачки тока могут привести к короткому замыканию в телефоне.
Особенно рискованна зарядка от прикуривателя, если аккумулятор машины часто разряжается и заряжается, например, в пробках.
Не оставляйте телефон на солнцепеке во время зарядки
Солнечные лучи перегревают аккумулятор, что негативно влияет на его работу.
Зарядка на ночь - можно!
Современные смартфоны оснащены интеллектуальными системами зарядки, которые автоматически отключают подачу тока после того, как аккумулятор полностью зарядится.
Поэтому не бойтесь оставлять телефон на зарядке на ночь.
Первый смартфон: привет из прошлого!
А знаете ли вы, что первый прототип смартфона был представлен еще в 1994 году?
Это устройство под кодовым названием Angler было оснащено сенсорным экраном со стилусом, могло принимать сообщения, отправлять факсы и совершать звонки.
С тех пор смартфоны прошли огромный путь, но базовые правила их эксплуатации остались прежними.
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