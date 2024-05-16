Запасаюсь пластиковыми стаканчиками всю зиму: ушлые дачники давно применяют их на грядках — мощная поддержка урожаю

10:39, 16 май 2024

Каждый дачник знает, что в этом нелегком деле важна даже самая незначительная мелочь. И вот, когда после пикника или офисного застолья остается гора одноразовых пластиковых стаканчиков, не спешите их выбрасывать! Они могут стать настоящими помощниками в деле выращивания теплолюбивых культур.

Андрей Немцов, опытный огородник и автор популярного Дзен-канала, делится секретом, как обычные пластиковые стаканчики могут превратиться в компактные мини-парники, идеально подходящие для теплолюбивых культур, таких как огурцы, кабачки и тыквы. Эти овощи часто высаживают на дачных участках уже в мае, но они очень чувствительны к низким температурам. Огурцы, например, могут приостановить рост или даже погибнуть, если температура опустится ниже +5°С, даже на короткий период времени.

Для создания миниатюрной защитной среды Немцов предлагает простой, но эффективный метод. Сначала необходимо посадить пару семян в одну лунку, полить их и накрыть пластиковым стаканчиком, слегка вдавив его в почву на 2-3 сантиметра. Благодаря дренажным отверстиям в стаканчиках будет происходить необходимый газообмен. Такая несложная манипуляция обеспечит надежную защиту для нежных всходов от неблагоприятных погодных условий.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru