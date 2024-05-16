Невероятный урожай смородины обеспечен: нужно лишь соблюсти эти 3 правила

10:53, 16 май 2024

Сочная, ароматная и невероятно полезная смородина – любимая ягода многих дачников. Но не всегда она радует обилием вкусных плодов. Как же вырастить пышные кусты, которые будут одаривать щедрым урожаем? Ответы на этот вопрос знают опытные садоводы с канала «В саду у Валентинки».

Секрет 1: Тень или солнце? Выбираем идеальное место

Смородина – ягода нежная, и под палящими лучами солнца она чувствует себя некомфортно. Поэтому идеальным местом для ее посадки станет полутень под кронами деревьев. Там она будет получать достаточно света, но не будет страдать от жары.

Секрет 2: Подкормка без фанатизма: только самое необходимое

Секрет 3: Обрезка: омолаживаем и стимулируем плодоношение

Считаете, что чем больше удобрений, тем лучше урожай? С смородиной этот принцип не работает. Она не нуждается в обилии подкормок. Достаточно внести под куст осенью мульчу с коровяком, а летом побаловать его золой.

Многие дачники ошибочно полагают, что чем выше обрезаешь смородину, тем больше ягод она даст. Это заблуждение! Плодоносят ветви смородины до самых кончиков. А вот старые ветви, чей возраст превысил 3 года, безжалостно удаляем до основания. Такая обрезка не только омолаживает куст, но и стимулирует рост новых побегов, на которых и будут завязываться ягоды.

Секрет 4: Смородина – кладезь витаминов и пользы

Не стоит забывать, что смородина – это не только вкусная, но и невероятно полезная ягода. Она богата витаминами, особенно витамином С. Употребление смородины в свежем виде – это заряд здоровья и красоты на весь сезон. А листья, почки и ветки этого растения находят применение в фармакологии.

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Автор: Алия Карачурина