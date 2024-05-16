От ржавчины и мучнистой росы на огурцах не останется и следа: невероятно сильное лечебное средство – всего 1 на 5 литров воды
11:36, 16 май 2024
Пресловутые белые, желтые или оранжевые пятна на листьях огурцов свидетельствуют о распространенных грибковых заболеваниях: ржавчине, пятнистой или мучнистой росе. Эти болезни часто возникают из-за плохой вентиляции в теплицах, повышенной влажности воздуха и чрезмерного полива. Если не приступить к лечению своевременно, растения будут неуклонно слабеть, что в конечном итоге приведет к гибели всходов.
Эксперты садоводческого блога «СодаСовет» рекомендуют чудодейственный рецепт эликсира, способного быстро справиться с грибковыми заболеваниями огурцов. Средство готовится элементарно: в 5-литровом ведре чистой воды растворяют столовую ложку пищевой соды и таблетку обычного аспирина. Для улучшения сцепления эликсира с листьями можно добавить немного жидкого мыла.
После приготовления нужно тщательно опрыскать полученным раствором листья и стволы пораженных огуречных кустов. Эликсир следует наносить обильно, не пропуская ни единого участка растений. Обработку необходимо повторять регулярно до полного исчезновения признаков болезни.
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Автор: Алия Карачурина
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