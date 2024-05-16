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Качество сметаны определяю только этим способом: 1 капля средства и несколько секунд для определения подделки — простой лайфхак

Качество сметаны определяю только этим способом: 1 капля средства и несколько секунд для определения подделки — простой лайфхак

11:46, 16 май 2024

На прилавках магазинов можно найти широкий ассортимент сметаны по разным ценам. Однако высокая стоимость зачастую не является гарантией подлинного качества продукта. Некоторые нечестные производители вместо натуральной сметаны используют дешевые заменители, отличить которые невооруженным глазом практически невозможно. Как же распознать поддельный продукт?

Проверенный способ выявить обман кроется в одной маленькой бутылочке йода из аптеки. Достаточно капнуть всего одну каплю этого химического вещества в небольшое количество исследуемой сметаны и перемешать. Натуральный молочный продукт приобретет безобидный рыже-коричневый оттенок. Однако если перед вами имитация, она мгновенно окрасится в характерный синеватый цвет.

Эксперты объясняют такую реакцию присутствием в поддельной сметане недопустимых для пищевого продукта ингредиентов, таких как крахмал. Добавленный для загустения, он сразу выдает себя изменением окраски при взаимодействии с йодом. Аналогичным образом проявит себя и стабилизатор карригин, который также используется для достижения густой консистенции. При контакте с йодом он просто свернется в комки.

Любители натуральных продуктов с легкостью распознают и наличие растительных жиров в сметане. Достаточно размешать небольшое количество сметаны в горячей воде - нежелательные компоненты выделятся в виде всплывающих комочков.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: сметана лайфхаки
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