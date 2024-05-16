Урожая помидоров станет в 3 раза больше: полейте томаты этим напитком
11:58, 16 май 2024
Каждый огородник мечтает о богатом урожае томатов, но не всегда готов тратить на это баснословные суммы. К счастью, опытные дачники делятся секретами получения щедрых даров с грядки, используя для этого доступные и бюджетные средства.
Один из таких секретов – применение зеленого чая. По словам автора популярного дзен-канала «Полезная грядка», зеленый чай может использоваться дважды за сезон: при высадке кустов помидоров в открытый грунт и при появлении первых плодов на растении.
Во-первых, чайную заварку вместе с древесной золой можно добавить прямо в посадочную лунку, обильно полив эту смесь. После чего туда же высаживается рассада томата. Подкормка из чая активно борется с болезнями и способствует увеличению будущего урожая.
Во-вторых, при наличии молодых завязей на кустах следует подпитывать растения отваром из листового зеленого чая, просто полив его под корень.
Важным условием является использование натурального незаменимого зеленого чая, без каких-либо ароматизаторов. Если подкормка готовится из остатков заварки, нужно убедиться, что в нее не было добавлено сахара.
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