Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Урожая помидоров станет в 3 раза больше: полейте томаты этим напитком

Урожая помидоров станет в 3 раза больше: полейте томаты этим напитком

11:58, 16 май 2024

Каждый огородник мечтает о богатом урожае томатов, но не всегда готов тратить на это баснословные суммы. К счастью, опытные дачники делятся секретами получения щедрых даров с грядки, используя для этого доступные и бюджетные средства.

Один из таких секретов – применение зеленого чая. По словам автора популярного дзен-канала «Полезная грядка», зеленый чай может использоваться дважды за сезон: при высадке кустов помидоров в открытый грунт и при появлении первых плодов на растении.

Во-первых, чайную заварку вместе с древесной золой можно добавить прямо в посадочную лунку, обильно полив эту смесь. После чего туда же высаживается рассада томата. Подкормка из чая активно борется с болезнями и способствует увеличению будущего урожая.

Во-вторых, при наличии молодых завязей на кустах следует подпитывать растения отваром из листового зеленого чая, просто полив его под корень.

Важным условием является использование натурального незаменимого зеленого чая, без каких-либо ароматизаторов. Если подкормка готовится из остатков заварки, нужно убедиться, что в нее не было добавлено сахара.

Больше новостей читайте в нашем Телеграм-канале.

Томаты завяжут максимум плодов: обязательно положите эту смесь в лунки при высадке рассады в открытый грунт — источник незаменимых элементов

Читайте также:

Томаты завяжут максимум плодов: обязательно положите эту смесь в лунки при высадке рассады в открытый грунт — источник незаменимых элементов
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: помидоры подкормка
Читайте также

Выращивайте помидоры как немцы: получите ведро вкуснейших томатов с каждого куста
Это интересно
Выращивайте помидоры как немцы: получите ведро вкуснейших томатов с каждого куста
5 ведер помидоров с куста гарантированно: просто добавьте в лунку это средство
Это интересно
5 ведер помидоров с куста гарантированно: просто добавьте в лунку это средство
Огородники ахнут: Изумительная домашняя смесь из трех ингредиентов для небывалого урожая сочных томатов - испытанный рецепт
Это интересно
Огородники ахнут: Изумительная домашняя смесь из трех ингредиентов для небывалого урожая сочных томатов - испытанный рецепт
Садоводы, остерегайтесь: эта распространенная ошибка при посадке помидоров может стоить вам всего урожая
Это интересно
Садоводы, остерегайтесь: эта распространенная ошибка при посадке помидоров может стоить вам всего урожая


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok