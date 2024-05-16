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Эти удобрения снижают урожайность укропа: ошибки дачников из-за которых краснеет зелень - нужно исправить прямо сейчас

Эти удобрения снижают урожайность укропа: ошибки дачников из-за которых краснеет зелень - нужно исправить прямо сейчас

12:12, 16 май 2024

Причины проблем с ростом укропа часто кроются в мелочах. Одна из распространенных ошибок — использование «запретных» удобрений. Опытный дачник Виктория Радзевская предупреждает: древесная зола и доломитовая мука, несмотря на популярность, способны навредить укропу. Эти вещества закисляют почву, отчего сочная зелень приобретает нездоровый красноватый оттенок. Вместо них лучше обратить внимание на органические удобрения.

Помимо неправильных подкормок, бедой для укропа могут стать засуха и недостаток солнечного света. В подобных условиях нарушается фотосинтез, растение испытывает энергетический голод, отчего замедляется его развитие. Чтобы избежать этого, следует тщательно следить за влажностью почвы и высаживать укроп на хорошо освещенных участках.

Соблюдая несколько простых правил, вы сможете насладиться ароматной зеленью вне зависимости от выбранного сорта. Укроп не только украсит ваши блюда, но и послужит естественным инсектицидом, отпугивая вредителей своим характерным запахом. Кроме того, эта культура способна улучшать состав почвы и защищать томаты, огурцы и крестоцветные от грибковых заболеваний.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: укроп советы
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