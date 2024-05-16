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Эти запахи очень привлекают клещей: вероятность укуса повышается в разы

Эти запахи очень привлекают клещей: вероятность укуса повышается в разы

14:25, 16 май 2024

Специалисты предупреждают, что клещи обладают уникальной способностью улавливать различные запахи, исходящие от человеческого тела. Эти ароматы действуют на них как приманка, увеличивая вероятность укуса. В частности, повышенную опасность представляет пот, содержащий аммиак и масляную кислоту, которые оказывают притягательное действие на клещей. Поэтому людям, активно двигающимся на природе и вызывающим обильное потоотделение, необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности.

В группу риска также входят люди с избыточным весом, склонные к повышенной потливости. Кроме того, исследования показали, что клещей привлекают сладкие ароматы, напоминающие запахи кокоса или ванили. Даже популярные парфюмерные композиции могут стать причиной нежелательного внимания со стороны этих опасных насекомых.

Ученые выяснили еще один интересный факт: люди с пониженным уровнем витамина В в организме чаще становятся жертвами клещей по сравнению с теми, у кого его содержание находится в норме.

В целях профилактики Роспотребнадзор рекомендует во время пребывания на природе использовать защитную одежду, закрывающую все участки тела, а также применять специальные репелленты против клещей. В некоторых регионах России уже зафиксирован рост активности этих насекомых по сравнению с прошлым годом, поэтому следует быть особенно бдительными.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: клещи
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