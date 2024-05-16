Как улучшить глинистую почву: агроном назвала растения глиноломы – компоста и перекопки больше не потребуется

22:32, 16 май 2024

Урожай с глинистого участка снова оставляет желать лучшего? Холодная, плотная и тяжелая почва упрямо не желает поддаваться перекопке, а любая попытка вырастить на ней овощи часто заканчивается разочарованием.

Многие огородники в такой ситуации вынуждены покупать дорогостоящие грузовики песка и плодородного грунта, чтобы хоть как-то улучшить состав земли. Но есть и другой, более экономичный путь.

из Тимирязевской академии предлагает дачникам воспользоваться помощью таких удивительных природных помощников, как. Это особые виды сидератов, отличающиеся глубокой и мощной корневой системой, способной не только прекрасно расти в глинистой почве, но и постепенно ее разрыхлять и обогащать.

В процессе роста корни этих культур выделяют биогумус, который со временем размягчает, рассредотачивает и разбивает тяжелую глинистую структуру грунта. В результате плодородие земли значительно повышается, а механический состав улучшается. К числу лучших глиноломов относятся такие сельхозкультуры, как люцерна, многолетний люпин, дикая фасоль и подсолнечник .

Конечно, ждать быстрых результатов не стоит - это долгий, но вполне естественный процесс. Зато по прошествии нескольких лет регулярного выращивания таких сидератов на глинистом участке вы сможете вполне ощутимо улучшить структуру почвы и ее плодородные свойства. Терпение и упорство - вот ключ к превращению бесплодной глины в роскошные огородные грядки.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru