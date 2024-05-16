Получите огромные кочаны капусты: перед посадкой полейте этой недорогой подкормкой – урожай побьёт все рекорды

22:41, 16 май 2024

Не стоит унывать, если в прошлом году ваши капустные грядки не поражали обилием кочанов. Следуя простым рекомендациям специалистов телеграм-канала «Советы биолога», вы сможете вырастить капусту, которая удивит вас своими размерами и вкусовыми качествами.

Одним из ключевых факторов для успешного выращивания капусты является правильная подготовка почвы. Перед высадкой рассады в открытый грунт необходимо нормализовать кислотность грунта. Для этого рекомендуется внести мел, негашеную известь или древесную золу из расчета 2 стакана на каждый квадратный метр почвы. Эти натуральные компоненты помогут отрегулировать уровень pH и создать оптимальные условия для роста и развития культуры.

Кроме того, капуста является довольно прихотливой культурой в плане питания. Для полноценного развития растениям требуется регулярная подкормка специальными удобрениями. Одним из наиболее эффективных вариантов является суперфосфат - минеральное удобрение, богатое фосфором. Для приготовления питательного раствора необходимо растворить 2 столовые ложки суперфосфата в 10 литрах воды. Затем внимательно полить каждый куст капусты примерно 1 литром этого раствора.

Суперфосфат играет важнейшую роль в процессе выращивания капусты. Он содержит комплекс питательных веществ, укрепляющих иммунную систему растений и способствующих повышению их урожайности. Кроме того, это удобрение помогает преодолеть недостаток фосфора в почве, который может привести к нежелательным изменениям в окраске листьев и вкусовых качествах овоща.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru