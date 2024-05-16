Беру обыкновенный огурец и банку кукурузы: этот изумительный салат гости сметают за одну минуту
22:50, 16 май 2024
Хотите порадовать домашних и гостей простым, но в то же время вкусным салатом, который исчезнет со стола в мгновение ока? Тогда этот рецепт для вас! Нежный куриный салат с кукурузой, яблоком и свежим огурчиком под пикантной заправкой из сметаны и горчицы не оставит равнодушным ни одного гурмана. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ваши ожидания.
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы
- 1/2 огурца
- 1/2 зеленого яблока
- 200 г куриного филе
- 1,5 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите куриное филе. Для этого поместите его в кипящую воду и варите до готовности. Остудите мясо и нарежьте его кубиками.
- Огурец натрите соломкой и добавьте к курице.
- Слейте жидкость с кукурузы и отправьте кукурузные зерна в салатник.
- Яблоко натрите соломкой и добавьте к остальным ингредиентам.
- Посолите и поперчите салат по вкусу.
Для заправки смешайте сметану и зернистую горчицу. Добавьте заправку к салату и тщательно перемешайте.
Советы:
- Для более сытного салата можно добавить в него немного отварного картофеля или риса.
- Если вы хотите сделать салат более пикантным, добавьте в него немного красного молотого перца или свежего чили.
- Свежую зелень, например, укроп или петрушку, можно добавить в салат перед подачей.
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Автор: Алия Карачурина
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