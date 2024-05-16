Беру обыкновенный огурец и банку кукурузы: этот изумительный салат гости сметают за одну минуту

22:50, 16 май 2024

Хотите порадовать домашних и гостей простым, но в то же время вкусным салатом, который исчезнет со стола в мгновение ока? Тогда этот рецепт для вас! Нежный куриный салат с кукурузой, яблоком и свежим огурчиком под пикантной заправкой из сметаны и горчицы не оставит равнодушным ни одного гурмана. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

1/2 огурца

1/2 зеленого яблока

200 г куриного филе

1,5 ст. л. сметаны

1 ч. л. зернистой горчицы

Соль и перец по вкусу

Отварите куриное филе. Для этого поместите его в кипящую воду и варите до готовности. Остудите мясо и нарежьте его кубиками. Огурец натрите соломкой и добавьте к курице. Слейте жидкость с кукурузы и отправьте кукурузные зерна в салатник. Яблоко натрите соломкой и добавьте к остальным ингредиентам. Посолите и поперчите салат по вкусу.

Для заправки смешайте сметану и зернистую горчицу. Добавьте заправку к салату и тщательно перемешайте.

Советы:

Для более сытного салата можно добавить в него немного отварного картофеля или риса.

Если вы хотите сделать салат более пикантным, добавьте в него немного красного молотого перца или свежего чили.

Свежую зелень, например, укроп или петрушку, можно добавить в салат перед подачей.

Автор: Алия Карачурина