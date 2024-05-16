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Беру обыкновенный огурец и банку кукурузы: этот изумительный салат гости сметают за одну минуту

Беру обыкновенный огурец и банку кукурузы: этот изумительный салат гости сметают за одну минуту

22:50, 16 май 2024

Хотите порадовать домашних и гостей простым, но в то же время вкусным салатом, который исчезнет со стола в мгновение ока? Тогда этот рецепт для вас! Нежный куриный салат с кукурузой, яблоком и свежим огурчиком под пикантной заправкой из сметаны и горчицы не оставит равнодушным ни одного гурмана. Приготовление не займет много времени, а результат превзойдет все ваши ожидания.

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 1/2 огурца
  • 1/2 зеленого яблока
  • 200 г куриного филе
  • 1,5 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:
  1. Отварите куриное филе. Для этого поместите его в кипящую воду и варите до готовности. Остудите мясо и нарежьте его кубиками.
  2. Огурец натрите соломкой и добавьте к курице.
  3. Слейте жидкость с кукурузы и отправьте кукурузные зерна в салатник.
  4. Яблоко натрите соломкой и добавьте к остальным ингредиентам.
  5. Посолите и поперчите салат по вкусу.

Для заправки смешайте сметану и зернистую горчицу. Добавьте заправку к салату и тщательно перемешайте.

Советы:

  • Для более сытного салата можно добавить в него немного отварного картофеля или риса.
  • Если вы хотите сделать салат более пикантным, добавьте в него немного красного молотого перца или свежего чили.
  • Свежую зелень, например, укроп или петрушку, можно добавить в салат перед подачей.
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Автор: Алия Карачурина
Теги: рецепты салат
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