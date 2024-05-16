В 100 граммах — все, что нужно организму: Ученые обнаружили самый полезный продукт в мире — обязательно сеем на грядках

23:07, 16 май 2024

Питание - одна из важнейших составляющих здорового образа жизни. От того, что мы употребляем в пищу, напрямую зависит наше самочувствие, работоспособность и общее состояние здоровья. Однако далеко не все продукты одинаково полезны. Некоторые из них буквально напичканы ценными питательными веществами, в то время как другие мало что могут предложить нашему организму.

Исследователи из Университета Уильяма Патерсона решили выяснить, какие именно продукты наиболее богаты витаминами, минералами и прочими полезными компонентами.

Масштабное исследование, проведенное группой ученых под руководством профессора Дженнифер Ди Нойи, тщательно проанализировало состав широкого спектра продуктов питания. Основной упор был сделан на 17 важнейших питательных веществ, таких как клетчатка, калий, белок, железо, магний, фолат, кальций, а также витамины В, А, С, D и ряд других. Кроме того, оценивалось количество калорий, содержащихся в 100 граммах каждого продукта. Как отметила Ди Нойя, "продукты с более высоким рейтингом обладают большей питательной ценностью на единицу калорий".

По результатам исследования безусловным лидером по содержанию жизненно важных нутриентов стал кресс-салат - нежная зеленая культура, близкая родственница капусты и горчицы из семейства крестоцветных. Эта неприхотливая травка с тонкими стебельками может выращиваться даже в домашних условиях круглогодично, в обычных цветочных горшках. Примечательно, что всего 100 граммов кресс-салата способны полностью удовлетворить суточную потребность организма человека в необходимых питательных веществах. Помимо высокого содержания железа, магния, кальция и витамина С, он изобилует 14 другими витаминами, минералами, антиоксидантами и фитонутриентами.

На второй строчке рейтинга расположилась общеизвестная пекинская капуста, покрывающая около 92% потребности в питательных элементах. Следом за ней идут такие овощные культуры, как мангольд (89%), зеленая свекла (87%), шпинат (86%) и цикорий (73%). Что касается фруктов и овощей, то наиболее ценными из них были признаны красный перец (41%), тыква (34%), помидоры (20%), лимоны (19%) и клубника (18%).

В числе наименее питательных продуктов оказались грейпфрут, набравший лишь 10,5 баллов, а также сладкий картофель с результатом 10,5%. Стоит отметить, что подобные рейтинги носят обобщенный характер и не учитывают все нюансы индивидуальных потребностей организма.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru