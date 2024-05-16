Суперзелень от рака: специалист назвала овощ, который нужно включить в рацион для профилактики смертельного заболевания

23:14, 16 май 2024

Зелень, безусловно, является неотъемлемой частью сбалансированного рациона. Однако среди множества видов овощной зелени особо выделяется шпинат – настоящий кладезь полезных элементов. Этот однолетний представитель травянистых растений заслуживает пристального внимания благодаря своим впечатляющим питательным свойствам.

Шпинат богат витаминами А, С и К, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи, укреплении иммунитета и обеспечении нормального свертывания крови. Кроме того, в его листьях содержится значительное количество железа, калия и фолиевой кислоты. Эти питательные вещества вносят неоценимый вклад в профилактику анемии, регулирование артериального давления и предотвращение дефицита нутриентов во время беременности.

Регулярное употребление шпината в пищу может принести множество преимуществ для организма. Его компоненты способствуют укреплению костной ткани, улучшению состояния кожи и снижению риска развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru