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Защитит от онкологии и диабета: известный врач назвал 1 полезный продукт

Защитит от онкологии и диабета: известный врач назвал 1 полезный продукт

09:18, 17 май 2024

В современном мире, где мы постоянно сталкиваемся с новыми диетическими трендами и так называемыми "суперфудами", одно маленькое семя выделяется среди остальных своими поразительными свойствами. Речь идет о семенах чиа, которые завоевали популярность в последние годы и заслужили репутацию настоящего сокровища для здоровья.

Согласно мнению врача-терапевта Полины Лепиловой, крошечные семена чиа буквально напичканы ценными питательными веществами. Этот природный клад способен оказать мощную поддержку в борьбе с такими проблемами, как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и даже диабет. Что же делает их столь уникальными?

Во-первых, семена чиа изобилуют витаминами В1 и В3, выступающими в роли могущественных антиоксидантов, защищающих организм от вредного воздействия свободных радикалов. Кроме того, они богаты фосфором, кальцием и магнием – элементами, играющими ключевую роль в укреплении костной ткани и предотвращении остеопороза.

Одним из главных козырей семян чиа является их впечатляющее содержание белка, достигающее 20%. Благодаря этому их употребление способствует длительному чувству сытости, что особенно ценно для тех, кто стремится контролировать вес. Помимо этого, высокое содержание клетчатки в семенах чиа благотворно влияет на пищеварительный процесс, обеспечивая его нормальное протекание.

Но как же правильно включить этот диетический тренд в свой рацион? Специалисты рекомендуют добавлять семена чиа в готовые блюда, например, каши или салаты. Для максимальной пользы лучше всего употреблять их в сыром виде, предварительно замочив в воде или молоке. Это поможет избежать проблем с пищеварением и позволит организму полностью усвоить все полезные вещества. Однако важно соблюдать меру: суточная норма потребления семян чиа не должна превышать 45 граммов, иначе могут возникнуть побочные эффекты вроде вздутия живота или запоров.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье чиа
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