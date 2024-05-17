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Проволочник и медведка погибнут сразу же: посыпаем землю этим порошком - ничего разводить не потребуется

Проволочник и медведка погибнут сразу же: посыпаем землю этим порошком - ничего разводить не потребуется

09:49, 17 май 2024

Многие садоводы и огородники сталкиваются с проблемой появления вредителей, таких как медведки, хрущи, проволочники и другие насекомые-вредители. Эти нежелательные обитатели могут нанести серьезный ущерб посадкам и урожаю. Однако существуют проверенные методы борьбы с ними, которыми делятся опытные садоводы из популярного Телеграм-канала «Дачные секреты».

Одним из ключевых шагов в борьбе с вредителями является обработка почвы доломитовой мукой. Этот натуральный минеральный продукт не только нейтрализует избыточную кислотность грунта, но и обогащает его полезными минеральными соединениями, создавая неблагоприятную среду для развития нежелательных насекомых. Эксперты рекомендуют вносить доломитовую муку под перекопку и равномерно распределять ее по всей территории участка.

Кроме того, важно тщательно удалять все остатки сорняков, таких как пырей, а также корнеплоды культурных растений из почвы. Эти органические остатки служат пищей для вредителей, способствуя их размножению и распространению. Своевременная очистка грунта от подобных источников питания для нежелательных обитателей является эффективной профилактической мерой.

Еще один полезный совет заключается в посеве сидератов, таких как бобовые культуры, люпин и донник. Эти растения обладают способностью естественным образом отпугивать и изгонять вредных насекомых с участка. Их использование в севообороте не только поможет избавиться от существующих вредителей, но и предотвратит их появление в будущем.

На протяжении всего сезона рекомендуется регулярно вносить в почву полезные грибы на основе боверии и метаризиума. Эти микроорганизмы эффективно уничтожают личинки вредителей, одновременно оказывая благотворное влияние на состояние и плодородие грунта. Комплексное применение данных мер позволит создать неблагоприятные условия для развития нежелательных обитателей и обеспечить здоровый рост и развитие культурных растений.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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