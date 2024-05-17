Зачем клеят скотч на двери квартир: секретная уловка, которую не стоит игнорировать — сбережет финансы

10:02, 17 май 2024

Домушники все чаще используют изощренные методы, чтобы выбрать подходящую жертву и обезопасить себя от неожиданных встреч с хозяевами жилища. Один из таких способов — использование обычного скотча в качестве незаметной метки.

По словам оперуполномоченного УВД по ЮВАО Москвы Сергея Калинина, воры предпочитают обкрадывать квартиры, оборудованные дорогостоящими дверьми и окнами, поскольку там можно рассчитывать на более ценную добычу. При этом им не требуется длительное наблюдение за объектом. Достаточно оставить на входной двери небольшой кусочек клейкой ленты — возле замочной скважины или на дверном проеме.

Спустя пару дней преступник возвращается и проверяет состояние своей метки. Если лента не сорвана, значит в квартире никого нет и хозяева находятся в отъезде. В таком случае ничто не помешает вору проникнуть внутрь и обчистить жилище. С другой стороны, если клейкая полоска сорвана, то велик риск застать дома владельцев недвижимости.

По статистике, почти все квартирные кражи совершаются спонтанно, без тщательной предварительной подготовки. Для опытного домушника бывает достаточно буквально нескольких минут, чтобы взломать дверь и проникнуть в чужое жилье. Поэтому Калинин призывает граждан быть более бдительными и внимательно осматривать входные двери на наличие подобных «мишеней», оставленных ворами.

При обнаружении клейкой ленты или других подозрительных меток лучше незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Ведь зачастую бдительность жильцов — единственное, что может остановить злоумышленников и уберечь имущество от посягательств.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: freepik.ru