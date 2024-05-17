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Про лунные календари забудьте: точное время для высадки садовых культур подскажут одуванчики — хитрость бывалых дачников

Про лунные календари забудьте: точное время для высадки садовых культур подскажут одуванчики — хитрость бывалых дачников

10:07, 17 май 2024

Многие садоводы и огородники внимательно следят за лунным календарем, чтобы определить наиболее благоприятные дни для посадки растений. Однако есть и другие природные индикаторы, которые могут подсказать идеальное время для высадки культур. Об одном из таких советует опытный садовод Виктория Радзевская.

По ее словам, массовое цветение одуванчиков служит отличным ориентиром для начала посевной. Когда эти яркие желтые цветы буквально устилают землю ковром, значит, почва достаточно прогрелась, и можно приступать к посадкам.

Появление одуванчиков свидетельствует о том, что температура грунта достигла примерно +12°С. В этот период отлично высаживать картофель, сеять семена свеклы, моркови, а также высаживать рассаду томатов, перца и баклажанов. Подходящие условия складываются и для теплолюбивых культур вроде огурцов, арбузов, дыни, кабачков и кукурузы.

Разумеется, стоит учитывать и прогноз погоды. Несмотря на цветение одуванчиков, нельзя исключать возвратные заморозки. Но если правильно определить момент посадки, растения быстро приживутся и порадуют хорошим урожаем.

Справка: По одуванчикам можно даже узнавать точное время. Эти цветы неизменно раскрываются около 6 утра, а закрываются уже в 15:00. Более того, они предупреждают о дожде, плотно складывая лепестки. Это полезная примета для садоводов, так как опрыскивание растений лучше проводить в сухую погоду.

Секретный метод опытных садоводов: когда высаживать огурцы и помидоры в открытый грунт – нужно взять термометр

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы одуванчики
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