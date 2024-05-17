Никогда не жду, пока созреет компост: Поливаю его этим средством — удобрение образуется моментально
10:17, 17 май 2024
Виктория Карелина, агрохимик и автор популярного блога «Семена Алтая», поделилась простым, но эффективным способом ускорить процесс компостирования. Ее рекомендации просты и не требуют значительных усилий.
Первым шагом является приобретение препарата, содержащего триходерму — грибковый микроорганизм, играющий ключевую роль в разложении органических веществ. Хорошим примером такого средства является «Глиокладин». Достаточно растворить 50 таблеток в 5 литрах теплой воды и добавить столовую ложку аммиачной селитры в качестве дополнительного питательного компонента. Смесь тщательно перемешивается и с помощью лейки равномерно распределяется по поверхности компостной кучи. Финальным штрихом является укрытие компоста пленкой, создающей оптимальные условия для работы микроорганизмов.
Благодаря этому простому, но эффективному методу, процесс созревания компоста может ускориться в разы по сравнению с естественными сроками.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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