Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Жимолость полностью покроется ягодами: грамотные дачники используют для подкормки эту муку — нужно внести до конца мая

Жимолость полностью покроется ягодами: грамотные дачники используют для подкормки эту муку — нужно внести до конца мая

10:26, 17 май 2024

Многие садоводы упускают из виду важный нюанс - своевременную подкормку кустарников. Однако специалисты утверждают, что именно грамотное внесение удобрений в нужный период может стать решающим фактором для получения богатого урожая жимолости. Игнорировать этот момент - значит рисковать потерять драгоценные плоды.

По словам известного агронома Игоря, ведущего популярный канал "Азбука огородника", одним из ключевых моментов для обильного плодоношения жимолости является внесение подкормок с высоким содержанием фосфора в период образования завязей. Этот важный элемент играет решающую роль в развитии полноценных плодов и повышении их количества на кустах.

Одним из идеальных решений для подкормки жимолости в этот период станет применение фосфоритной муки. Это уникальное удобрение содержит внушительные 21% фосфора и 64% кальция, что не только обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, но и повышает их иммунитет, помогая противостоять вредителям. Рекомендуемая норма внесения составляет 30 граммов на квадратный метр почвы вокруг кустарника.

Если по каким-либо причинам вы не можете использовать фосфоритную муку, отличной альтернативой станет суперфосфат. Его следует вносить в несколько большем количестве - до 60 граммов на квадратный метр, учитывая при этом возраст плодового кустарника. Независимо от выбранного удобрения, результат не заставит себя ждать - уже через несколько недель вы сможете наблюдать значительное увеличение количества завязей на ваших жимолостных кустах.

Справка: Жимолость - настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые так необходимы для поддержания здоровья. Всего 100 граммов этих сочных плодов содержат лишь 40 килокалорий, зато обеспечивают организм целым спектром полезных веществ.

Получите огромные кочаны капусты: перед посадкой полейте этой недорогой подкормкой – урожай побьёт все рекорды

Читайте также:

Получите огромные кочаны капусты: перед посадкой полейте этой недорогой подкормкой – урожай побьёт все рекорды
Автор: Алия Карачурина
Теги: подкормка жимолость
Читайте также

Малины размером с кулак: как добиться рекордного урожая с помощью простой подкормки
Это интересно
Малины размером с кулак: как добиться рекордного урожая с помощью простой подкормки
Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае
Это интересно
Пионы размером с воздушный шар: секретная подкормка для невероятной пышности цветения - нужно вносить уже в мае
Жимолость будете собирать ведрами: нужно лишь внести в апреле эти 2 подкормки
Это интересно
Жимолость будете собирать ведрами: нужно лишь внести в апреле эти 2 подкормки
Чёрная смородина порадует рекордным урожаем: заправские дачники используют в апреле только эту подкормку
Это интересно
Чёрная смородина порадует рекордным урожаем: заправские дачники используют в апреле только эту подкормку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok