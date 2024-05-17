Жимолость полностью покроется ягодами: грамотные дачники используют для подкормки эту муку — нужно внести до конца мая

10:26, 17 май 2024

Многие садоводы упускают из виду важный нюанс - своевременную подкормку кустарников. Однако специалисты утверждают, что именно грамотное внесение удобрений в нужный период может стать решающим фактором для получения богатого урожая жимолости. Игнорировать этот момент - значит рисковать потерять драгоценные плоды.

По словам известного агронома Игоря, ведущего популярный канал "Азбука огородника", одним из ключевых моментов для обильного плодоношения жимолости является внесение подкормок с высоким содержанием фосфора в период образования завязей. Этот важный элемент играет решающую роль в развитии полноценных плодов и повышении их количества на кустах.

Одним из идеальных решений для подкормки жимолости в этот период станет применение. Это уникальное удобрение содержит внушительные 21% фосфора и 64% кальция, что не только обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, но и повышает их иммунитет, помогая противостоять вредителям. Рекомендуемая норма внесения составляет 30 граммов на квадратный метр почвы вокруг кустарника.

Если по каким-либо причинам вы не можете использовать фосфоритную муку, отличной альтернативой станет суперфосфат. Его следует вносить в несколько большем количестве - до 60 граммов на квадратный метр, учитывая при этом возраст плодового кустарника. Независимо от выбранного удобрения, результат не заставит себя ждать - уже через несколько недель вы сможете наблюдать значительное увеличение количества завязей на ваших жимолостных кустах.

Справка: Жимолость - настоящий кладезь витаминов, минералов и антиоксидантов, которые так необходимы для поддержания здоровья. Всего 100 граммов этих сочных плодов содержат лишь 40 килокалорий, зато обеспечивают организм целым спектром полезных веществ.

Автор: Алия Карачурина