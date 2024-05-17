Все сорняки на участке сразу «сгорели»: просто внесла этот белый раствор в почву – есть на каждой кухне, эффект ошеломляет
10:33, 17 май 2024
Сорняки — кошмар любого дачника. Эти живучие захватчики не только портят внешний вид участка, но и отнимают жизненные силы у культурных растений, мешая им расти и плодоносить. Эксперты блога «СодаСовет» раскрывают секрет быстрого и бюджетного способа избавления от сорняков с помощью обычного кухонного ингредиента — пищевой соды.
В арсенале любого садовода-огородника есть это доступное, но мощное оружие против незваных гостей на грядках. Для приготовления эффективного средства необходимо растворить 6 столовых ложек соды в ведре воды, создав концентрированный раствор. Затем следует обильно полить полученным содовым раствором нежелательную растительность.
Справка: некоторые особо стойкие виды сорняков, такие как пырей ползучий, могут выжить и вновь дать поросль после скашивания надземной части. Для их окончательного уничтожения потребуется полное выкапывание вместе с корневой системой.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
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