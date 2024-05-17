Окна мою раз в год, и они всегда чистые: добавляю в воду это средство — 1 чайная ложка для долгой прозрачности

10:40, 17 май 2024

Чистые окна — мечта любой хозяйки. Однако процесс мытья стекол зачастую требует немало времени и усилий. Особенно если речь идет о многочисленных оконных проемах, балконах или лоджиях. Но есть способ, который поможет надолго сохранить результат ваших трудов.

Перед началом работ стоит выбрать подходящий момент. Оптимальными условиями для мытья окон являются прохладная и безветренная погода. В такой ситуации вода не будет слишком быстро испаряться с поверхности стекол. При очистке рекомендуется начинать с внутренней части окна, а затем переходить к наружной. Это позволит создать своеобразный защитный барьер, отталкивающий грязь и препятствующий ее скоплению.

Первым шагом станет удаление изначальных загрязнений и пыли. Для этого можно использовать простую воду с добавлением жидкого мыла или средства для мытья посуды. Затем наступает черед особого защитного состава, который значительно продлит чистоту ваших окон. И приготовить его можно будет из обычного бытового продукта - кондиционера для волос!

В распылитель следует налить холодную воду и добавить одну чайную ложку кондиционера. Тщательно взболтав состав, им нужно обильно побрызгать стекла, а затем насухо протереть их. Идеальным вариантом для этого станут салфетки из искусственной замши, применяемые для ухода за автомобилями. Благодаря входящим в состав кондиционера компонентам, на стеклах образуется тонкая защитная пленка, которая будет отталкивать грязь и пыль.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru