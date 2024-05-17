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Удобрение для рекордного урожая: простой состав подкормки перцев и баклажанов гарантирует невиданную урожайность

Удобрение для рекордного урожая: простой состав подкормки перцев и баклажанов гарантирует невиданную урожайность

10:47, 17 май 2024

Большинство садоводов уже выполнили важную процедуру: высадку перцев и баклажанов в теплицу. Однако одной пересадки недостаточно для обеспечения роскошного урожая. Следующим ключевым этапом является грамотная подкормка растений, ведь от нее напрямую зависит их дальнейшее развитие и урожайность.

В этой статье мы раскроем эффективный метод питания молодых перцев и баклажанов, проверенный опытным садоводом-практиком Викторией Радзевской. По ее рекомендациям, первую подкормку следует проводить через 10-14 дней после высадки рассады в теплицу. За это время культуры частично укоренятся и начнут усваивать питательные вещества из почвы.

В этот период растениям особенно требуются калий и фосфор для правильного формирования и роста. Идеальным решением станет применение комплексного минерального раствора на основе монофосфата калия и сульфата магния. Виктория Радзевская делится проверенным рецептом: "В 10 литрах воды я размешиваю по 10 граммов каждого компонента. Этим раствором аккуратно поливаю каждый кустик по 1 литру под корень".

Подобная подкормка, богатая калием и фосфором, способствует развитию мощной корневой системы, крепкого стебля и здоровых зеленых листьев без характерной фиолетовой окраски и деформаций. В результате культуры получают необходимый заряд энергии для активного роста и закладки будущего урожая.

Важно помнить, что в данный период следует воздержаться от применения других видов удобрений, особенно азотсодержащих. Повышенное содержание азота спровоцирует чрезмерный рост зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению, что негативно скажется на количестве и качестве будущего урожая.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: подкормка перцы баклажан
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