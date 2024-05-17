Проволочник не вернется на ваш участок никогда: нужно просто высадить на грядках этот цветок — заменит химию и народные средства

11:10, 17 май 2024

Садоводы и огородники знают, какой серьезный ущерб может нанести прожорливый проволочник, поедая корни и луковицы растений. Эти упрямые личинки жуков-щелкунов способны пережить народные средства и химикаты, возвращаясь снова и снова. Но есть хитрый природный трюк, который поможет раз и навсегда распрощаться с надоедливым вредителем.

Ярким союзником в борьбе с проволочником становятся бархатцы - невероятно красивые цветы, источающие мощные фитонциды. Этот аромат отпугивает не только проволочника, но и других нежеланных гостей в саду - колорадского жука, долгоносика, капустницу, луковую муху, совку и нематод. Более того, букет бархатцев поможет защитить растения от грибковых заболеваний.

Решение элементарно - высадите по соседству с овощными культурами яркие кусты бархатцев самых разных расцветок и сортов. Вредители, не выносящие их аромата, в панике покинут ваши грядки через считанные дни. А ухаживать за неприхотливыми бархатцами не составит труда - они не требуют особых подкормок и поливов.

Справка: Проволочник - личинка жука-щелкуна, мало того что прожорливый паразит, так еще и чрезвычайно живучий. Из около 10 000 видов этих жуков большая часть обитает в тропиках, а их личинки способны обосноваться в почве на долгие 5 лет, уничтожая год за годом корнеплоды, луковицы и корневую систему растений. К счастью, теперь у садоводов есть эффективное биологическое оружие против проволочника.

Автор: Алия Карачурина

Фото: dacha.avgust.com