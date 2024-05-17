«Сутулая и шатается»: Жители Кипра заметили проблемы со здоровьем у Аллы Пугачевой — пытается скрывать, но получается плохо
12:13, 17 май 2024
Недавнее появление примадонны на концерте культовой группы ДДТ в кипрском Лимассоле взбудоражило ее поклонников.
Очевидцы того вечера не могли не заметить тревожных признаков. Сутулая осанка и шаткая походка Аллы Борисовны наводили на мысли о проблемах с координацией движений. В прошлом местные жители нередко встречали ее во время прогулок по живописным кипрским улочкам, но теперь создается впечатление, что артистка редко покидает свое жилище.
Слухи о неладном подкрепляются мнением известного пластического хирурга Мадины Байрамуковой. Специалист указала на изменения во внешности звезды, которые могут быть симптомами более серьезных проблем со здоровьем. Потяжелевший подбородок и асимметричные губы, вероятно, стали следствием неудачных пластических операций.
Пугачева, по всей видимости, пытается скрыть эти недостатки с помощью цифровой ретуши, но зачастую результат выглядит слишком искусственным и броским. Байрамукова подтвердила, что некоторые фотографии певицы отредактированы до неузнаваемости.
Напомним, что еще в конце 2023 года Алла Пугачева открыто говорила о проблемах со здоровьем. Во время шопинга она жаловалась даже продавцам на то, что ей трудно переносить жаркий кипрский климат. Обострились ее хронические заболевания, появились отеки, и ей пришлось покупать обувь на размер больше.
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