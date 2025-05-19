0,5 ложки на стакан – и зубы станут белоснежные: простое домашнее средство способное растворить налет и зубной камень

11:23, 19 май 2025

Белоснежные зубы и свежее дыхание – мечта многих из нас. Однако достичь этой цели непросто из-за формирования на зубах биопленок – своеобразных "кальциевых домиков", где обитают бактерии. Именно эти биопленки провоцируют образование зубного налета и в дальнейшем зубного камня, доставляющего немало хлопот.

Есть действенный способ препятствовать возникновению биопленок прямо у себя дома. Известный врач-диетолог Эрик Берг предлагает использовать простое средство из двух ингредиентов – пищевой соды и перекиси водорода.

Пищевая сода, или бикарбонат натрия, обладает щелочными свойствами, создавая в ротовой полости неблагоприятную для бактерий среду. Кроме того, она разрушает уже сформировавшиеся биопленки. Организм человека сам вырабатывает бикарбонат натрия через слюнные железы для поддержания нормального рН, поэтому дополнительное употребление соды лишь усилит защитные функции.

Второй ингредиент - перекись водорода в концентрации 3% также помогает бороться с биопленками, уничтожая дрожжи, грибок кандида и другие патогенные микроорганизмы. Удивительно, но перекись водорода присутствует в нашей слюне в естественном виде.

Чтобы приготовить это чудо-средство, смешайте в половине стакана воды четверть чайной ложки пищевой соды и столько же перекиси водорода. Окуная в полученный раствор зубную щетку, тщательно чистите зубы – и никакой зубной налет вам не страшен! Доктор Берг уверяет, что регулярное использование этого простого рецепта поможет сохранить зубы здоровыми на долгие годы.

Конечно, приведенная информация носит ознакомительный характер. Перед применением домашних средств по уходу за полостью рта обязательно проконсультируйтесь со стоматологом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru