11:54, 18 май 2025

В одной из поликлиник Ростова медицинский работник с многолетним опытом выразил обеспокоенность растущим количеством пациентов с желудочно-кишечными расстройствами, вызванными некачественной клубникой.

«Большинство людей, страдающих от тошноты, гастритов и колитов, связывают свои недуги с употреблением плохо промытых или подгнивших ягод клубники, приобретённых на рынках или в других торговых точках», — сообщил врач.

Действительно, ранняя клубника часто бывает загрязнена во время выращивания и сбора. Пыль, микроорганизмы и другие вредные вещества из окружающей среды могут оседать на ягодах, выращенных на открытом грунте. К тому же, многократное ручное перемещение и сортировка клубники несут дополнительные риски заражения из-за невозможности проследить всю цепочку контактов.

— Важно тщательно промывать ранние ягоды клубники горячей водой перед употреблением, удаляя все потенциальные загрязнения, — рекомендует опытный специалист. — Ещё более радикальным, но надёжным методом является термическая обработка. Я советую засыпать промытую клубнику сахаром, подождать, когда выделится сок, а затем нагреть до температуры около 90 градусов. Такая простая процедура позволит обезопасить ягоды от болезнетворных бактерий.

С наступлением жаркого сезона местные производители обещают более качественную и свежую клубнику на прилавках города.

«Начиная с июня, когда массово созревает клубника с южнороссийских плантаций, риск приобретения зараженного продукта существенно снижается», — добавил агроном Михаил Жарунов.

Справка: несмотря на все потенциальные угрозы, клубника по праву считается одной из самых полезных ягод. Её низкая калорийность в сочетании с высоким содержанием витамина С, антиоксидантов, флавоноидов и кверцетина делают этот продукт чрезвычайно ценным для укрепления здоровья. Однако, излишняя увлечённость клубникой нередко провоцирует вспышки пищевой аллергии из-за высокого содержания потенциальных аллергенов.

Автор: Алия Карачурина