«Предвидеть нельзя»: не ешьте клубники из-за витаминов про запас – вызовет 3 недуга
11:54, 18 май 2025
В одной из поликлиник Ростова медицинский работник с многолетним опытом выразил обеспокоенность растущим количеством пациентов с желудочно-кишечными расстройствами, вызванными некачественной клубникой.
Действительно, ранняя клубника часто бывает загрязнена во время выращивания и сбора. Пыль, микроорганизмы и другие вредные вещества из окружающей среды могут оседать на ягодах, выращенных на открытом грунте. К тому же, многократное ручное перемещение и сортировка клубники несут дополнительные риски заражения из-за невозможности проследить всю цепочку контактов.
С наступлением жаркого сезона местные производители обещают более качественную и свежую клубнику на прилавках города.
Справка: несмотря на все потенциальные угрозы, клубника по праву считается одной из самых полезных ягод. Её низкая калорийность в сочетании с высоким содержанием витамина С, антиоксидантов, флавоноидов и кверцетина делают этот продукт чрезвычайно ценным для укрепления здоровья. Однако, излишняя увлечённость клубникой нередко провоцирует вспышки пищевой аллергии из-за высокого содержания потенциальных аллергенов.
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