Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Не прокалывайте детям уши: врач назвала популярную процедуру опасной и объяснила, чем она может обернуться

Не прокалывайте детям уши: врач назвала популярную процедуру опасной и объяснила, чем она может обернуться

11:50, 18 май 2025

В социальных сетях доктор Таня Эллиот обратила внимание общественности на потенциальные опасности, связанные с прокалыванием ушей, особенно в грудном возрасте. По ее словам, одной из наиболее распространенных проблем является развитие сильнейшей аллергической реакции, спровоцированной контактом с никелем, который зачастую используется при производстве детских сережек вместо более дорогостоящего золота.

Никель известен как мощный аллерген, способный вызывать стойкие воспалительные процессы и раздражение на коже. Однако родители нередко недооценивают этот риск, поскольку аллергическая реакция на никель может проявиться не сразу, а спустя какое-то время после начала ношения украшений. Чем дольше сережки контактируют с телом ребенка, тем выше вероятность возникновения нежелательных симптомов.

Помимо риска аллергической реакции, специалист напоминает о высокой угрозе развития бактериальной инфекции после прокола ушей у детей. Причиной тому служит незрелость детского иммунитета, который пока не в состоянии эффективно противостоять внешним патогенам. Свою негативную лепту вносит и естественное любопытство малышей, которые постоянно касаются ранок грязными руками, повышая риск заражения опасными микроорганизмами.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, доктор Эллиот рекомендует родителям отложить процедуру прокалывания ушей своим чадам до достижения ими семилетнего возраста. К этому времени иммунная система ребенка окрепнет, а риск развития нежелательных реакций существенно снизится.

Офтальмолог предупреждает: эти 4 фактора увеличивают риск глаукомы, можно потерять зрение

Читайте также:

Офтальмолог предупреждает: эти 4 фактора увеличивают риск глаукомы, можно потерять зрение
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
Читайте также

Вкусный, но коварный: чем опасен шашлык и как минимизировать вред от его употребления
Это интересно
Вкусный, но коварный: чем опасен шашлык и как минимизировать вред от его употребления
Этот популярный у россиян напиток может привести к слепоте: кто в группе риска?
Это интересно
Этот популярный у россиян напиток может привести к слепоте: кто в группе риска?
Офтальмолог предупреждает: эти 4 фактора увеличивают риск глаукомы, можно потерять зрение
Это интересно
Офтальмолог предупреждает: эти 4 фактора увеличивают риск глаукомы, можно потерять зрение
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта
Это интересно
Кардиолог назвала самый лучший продукт для сердца: вкусно и защитит от инфаркта


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен