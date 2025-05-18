Не прокалывайте детям уши: врач назвала популярную процедуру опасной и объяснила, чем она может обернуться

11:50, 18 май 2025

В социальных сетях доктор Таня Эллиот обратила внимание общественности на потенциальные опасности, связанные с прокалыванием ушей, особенно в грудном возрасте. По ее словам, одной из наиболее распространенных проблем является развитие сильнейшей аллергической реакции, спровоцированной контактом с никелем, который зачастую используется при производстве детских сережек вместо более дорогостоящего золота.

Никель известен как мощный аллерген, способный вызывать стойкие воспалительные процессы и раздражение на коже. Однако родители нередко недооценивают этот риск, поскольку аллергическая реакция на никель может проявиться не сразу, а спустя какое-то время после начала ношения украшений. Чем дольше сережки контактируют с телом ребенка, тем выше вероятность возникновения нежелательных симптомов.

Помимо риска аллергической реакции, специалист напоминает о высокой угрозе развития бактериальной инфекции после прокола ушей у детей. Причиной тому служит незрелость детского иммунитета, который пока не в состоянии эффективно противостоять внешним патогенам. Свою негативную лепту вносит и естественное любопытство малышей, которые постоянно касаются ранок грязными руками, повышая риск заражения опасными микроорганизмами.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, доктор Эллиот рекомендует родителям отложить процедуру прокалывания ушей своим чадам до достижения ими семилетнего возраста. К этому времени иммунная система ребенка окрепнет, а риск развития нежелательных реакций существенно снизится.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru